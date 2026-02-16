Температурные перепады до 15 градусов: какая погода прогнозируется в Днепре почти до конца февраля

Город также может накрыть осадки

В Днепре царит более или менее теплая погода, но местами все же держатся морозы. В течение 17-25 февраля в городе ожидаются постоянные температурные колебания.

Вместе с неустойчивой температурой в городе будут идти осадки в виде снега и дождя. Подробнее о погоде написал "Sinoptik".

Чем удивит погода в Днепре

По прогнозам синоптиков, самым теплым днем станет понедельник, 16 февраля. Днем воздух прогреется до +8 °C, ночью температура снизится до -4 °C.

Во вторник, 17 февраля, ощутимо похолодает: ночная температура опустится до -6 °C, а днем столбики термометров не поднимутся выше -1 °C. Среда, 18 февраля, принесет небольшое потепление — днем до +4 °C, однако ночью еще будет держаться мороз до -2 °C.

В четверг, 19 февраля, снова ожидается понижение температуры: ночью до -7 °C, днем — около +2 °C. Пятница, 20 февраля, будет немного мягче — днем до +7 °C, но ночь останется морозной — до -2 °C.

Самые прохладные дни придутся на выходные. В субботу, 21 февраля, прогнозируют -5 °C ночью и до +2 °C днем. В воскресенье, 22 февраля, температура будет колебаться от -6 °C до 0 °C.

В начале следующей недели существенного потепления не предвидится. В понедельник, 23 февраля, ожидается от -4 °C ночью до +1 °C днем. Вторник, 24 февраля, принесет до +2 °C днем и -2 °C ночью. В среду, 25 февраля, прогнозируют небольшое повышение дневной температуры до +2 °C при ночном минимуме около +1 °C.

Большая часть этого периода пройдет под дождями и снегом.

Когда будут морозы и тепло в Днепре. Фото: Sinoptik

