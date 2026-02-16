Зима може затриматись? Якої погоди чекати у перший день весни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весна поки що не поспішає в Україну
Після нетривалого потепління в Україну знову повернулись морози та снігопади. Навіть у перший день весни у великих містах очікуються нічні заморозки до -5°C та опади у вигляді снігу або дощу з мокрим снігом.
Зима ще не сказала свого останнього слова і не збирається поступатись весні. Про це свідчать дані метеорологічного сервісу Weather.com.
Що потрібно знати:
- До весни залишилось два тижні
- У великих містах України зберігатиметься зимова погода
- Найхолодніше буде в Києві та Харкові
Київ
Згідно з даними синоптиків, у неділю, 1 березня, в столиці України очікуються опади у вигляді снігу. Температура вночі опуститься до -5°C, а вдень термометри покажуть -1°C. Вологість повітря сягатиме 42%.
Харків
В Харкові у перший день весни прогнозується хмарна погода, без опадів. Вночі температура опуститься до -5°C, а вдень потеплішає до +1°C. Вологість повітря складатиме 24%.
Львів
У Львові 1 березня також очікується хмарна погода, без опадів. Вночі термометри покажуть -3°C, а вдень — +3°C. Вологість повітря також сягатиме 24%.
Дніпро
У Дніпро перший день весни прийде з невеликим снігом. Вночі стовпчики термометрів покажуть -4°C, а вдень підіймуться до +2°C. Вологість повітря — 34%.
Одеса
В Одесі 1 березня очікується дощ, який може змінюватись мокрим снігом. Вночі температура опуститься до -1°C, а вдень повітря прогріється до +3°C. Вологість повітря сягатиме 39%.
Раніше "Телеграф" розповідав, де очікується найгірша погода найближчими днями в Україні. Деякі області зіштовхнуться з снігопадами, зливами та хвилею морозів.