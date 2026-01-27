Жуткие морозы до -24 градусов возвращаются. Синоптик назвала причину резкого похолодания

В конце января погода сильно изменится

Долгожданное потепление в конце января не задержится в Украине надолго. Ведь уже в ночь на 31 января ожидаются морозы до -17 градусов.

Как отметила Леся Пасечник, синоптик первой категории Волынского областного центра по гидрометеорологии, изменение погоды будет обусловлено изменением направления ветра. Больше в материале "Из России в Украину снова идут морозы: на сколько похолодает и почему может быть еще хуже ".

По словам синоптика, в начале февраля осадки в Украине прекратятся, возможны прояснения ночью. Уже с 30 января ветер сменит направление на северо-восточное, что будет способствовать перемещению холодного арктического воздуха из России.

По данным портала Ventusky, в ночь на 31 января Украину снова накроют сильные морозы. Так, на севере прогнозируется до -17 градусов, в остальных регионах столбик термометра опустится до -10 градусов. Только на востоке будет плюсовая температура – до +5 градусов.

Погода в Украине 31 января. Данные: Ventusky

Однако 1 и 2 февраля территорию страны будут накрывать сильные морозы. В воскресенье, 1 февраля, ночью столбик термометра покажет до -20 градусов на севере и в центре страны. В остальных регионах ожидается -13 градусов.

Погода в Украине 1 февраля. Данные: Ventusky

Ночь на 2 февраля должна быть одной из самых холодных, местами будет до -24 градусов. Сильные морозы накроют север, восток, центр и запад Украины. Лишь на юге ожидается до -10 градусов.

Погода в Украине 2 февраля. Данные: Ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Харькове резко изменится погода и насколько потеплеет.