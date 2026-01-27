Люті морози до -24 градусів повертаються. Синоптик назвала причину різкого похолодання

Наприкінці січня погода сильно зміниться

Довгоочікуване потепління наприкінці січня не затримається в Україні надовго. Адже вже в ніч на 31 січня очікуються морози до -17 градусів.

Як зазначила Леся Пасічник, синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології, зміна погоди буде обумовлена зміною напрямку вітру. Більше у матеріалі "З Росії в Україну знову йдуть морози: на скільки похолоднішає і чому може бути ще гірше".

За словами синоптика, на початку лютого опади в Україні припиняться, можливі прояснення вночі. Вже з 30-го січня вітер змінить напрям на північно-східний, що сприятиме переміщенню холодного арктичного повітря з Росії.

За даними порталу Ventusky, у ніч на 31 січня Україну знову накриють сильні морози. Так, на півночі прогнозується до -17 градусів, в решті регіонів стовпчик термометра опуститься до -10 градусів. Лише на сході буде плюсова температура — до +5 градусів.

Погода в Україні 31 січня. Дані: Ventusky

Однак 1 та 2 лютого територію країни накриватимуть люті морози. У неділю, 1 лютого, вночі стовпчик термометра покаже до -20 градусів на півночі та в центрі країни. В решті регіонів очікується -13 градусів.

Погода в Україні 1 лютого. Дані: Ventusky

Ніч на 2 лютого має бути однією з найхолодніших, подекуди буде до -24 градусів. Сильні морози накриють північ, схід, центр та захід України. Лише на півдні очікується до -10 градусів.

Погода в Україні 2 лютого. Дані: Ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Харкові різко зміниться погода та наскільки потепліє.