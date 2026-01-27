Снова -25? Морозы отступили, но ненадолго – когда Киев накроет аномальный холод

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в столице

Морозы отступили, но радоваться рано — потепление в столице не задержится надолго. Уже через несколько дней в Киеве снова ожидают сильные морозы до -20 градусов и даже ниже.

После кратковременного ослабления мороза температура вновь может резко снизиться, а ночью столбики термометров могут опуститься до -20 градусов и даже ниже. Об этом свидетельствуют данные метеорадаров.

В ближайшие дни в столице еще сохранится относительно мягкая погода. Во вторник и среду, 27 и 28 января, ожидается оттепель. Температура поднимется выше нуля, что может повлечь за собой усиление гололедицы на дорогах.

Впрочем, по данным метеорадаров, с 30 января морозы вернутся. Ночью прогнозируют до -10 градусов, днем около -4. В выходные похолодание усилится.

Самые низкие показатели синоптики прогнозируют в начале февраля. По информации сервиса Meteofor, ночь на 2 февраля может оказаться самой холодной — ожидается до -22 градусов. В то же время, на сайте meteo.ua отмечают, что температура может опуститься даже до -25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве по данным Meteofor

Прогноз погоды в Киеве по данным meteo.ua

По прогнозу синоптиков, в течение следующей недели ночная температура в столице будет держаться на уровне -15…-20 градусов, днем от -5 до -13.

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточны, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из России в Украину снова идут морозы. Мы рассказывали, на сколько похолодает и почему может быть еще хуже.