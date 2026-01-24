Осадки сменятся сильными морозами? Какой погоды ждать в Киеве до конца января

В ближайшие дни в Киеве ожидается дождь и мокрый снег

После арктического холода в Украину пришло долгожданное потепление. В Киеве плюсовая температура продержится несколько дней, затем снова придет мороз, но не сильный, в пределах -7..-8 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 25 января, в столице Украины ночная температура составит -8…-10 градусов, а днем столбики термометра покажут -7…-5 градусов. На протяжении дня будет пролетать снежок.

Погода в Киеве на 25 января

С понедельника, 26 января, начнется потепление. Ночью ожидается -6…-8 градусов, а днем температура воздуха составит -4…-2 градуса. Ожидается хмарная погода и снег.

Погода в Киеве на 26 января

Во вторник, 27 января, столбики термометра в дневное время покажут 0..-2 градуса, а ночью будет -2…-4 градуса. Киевлянам стоит подготовиться к дождю и мокрому снегу.

Погода в Киеве на 27 января

В среду и четверг, 28-29 января, температура воздуха в столице прогреется до 0…+2 градусов. Солнечные лучи будут иногда проглядываться среди облаков.

Погода в Киеве на 28 января

Согласно данным Ventusky, морозы вернутся в Киев в ночь на 31 января. Температура упадет до -7 градусов. А в воскресенье, 1 февраля, днем ожидается -6 градусов, а ночью будет -8 градусов. Сильных морозов синоптики не прогнозируют.

Когда в Киев вернутся морозы, прогноз

Похожим прогнозом поделился сайт Weather. Согласно данным, плюсовая температура днем в Киеве продлится с 28 по 30 января. Но в эти дни также ожидается дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве с 25 по 31 января

В субботу, 31 января, днем столбики термометра покажут -3, а ночью будет -7. На протяжении дня будет идти снег с перерывами.

