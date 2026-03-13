Работать до 75 лет, а то и вовсе остаться без пенсий. Экономисты дали неутешительный прогноз украинцам

Некоторым из украинцев уже поздно думать о накоплениях на старость

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявил, что в Украине из-за демографических потерь, войны и трудовой миграции все больше людей будут вынуждены работать до 70-75 лет, потому что пенсионных выплат может не хватать для жизни.

Такое заявление специалист сделал в интервью The Page. "Телеграф" разбирался, представители каких профессий могут работать до 70 лет и как украинцы могут это предотвратить, создав "подушку безопасности".

Виктор Богданов, пенсионный эксперт и автор издания "На пенсии" считает, что универсальными способами обеспечить достойную старость является создание накоплений, инвестиции и счета в негосударственном пенсионном фонде.

"Но все-таки решение этой проблемы носит индивидуальный характер. Например, мне 83 года. А я работаю по 6-8 часов за компьютером, проверяя правильность расчета пенсий и провожу перерасчет, чтобы увеличить пенсионное обеспечение пенсионеров", – говорит он.

Пенсию в Украине могут вообще отменить?

Александр Щербаков, эксперт Growford Institute по пенсионной реформе и управлению активами считает, что в обнародованном заявлении Вышлинского было искажение.

"Сейчас для того, чтобы выйти на пенсию, нужно 35 лет страхового стажа. И имелось в виду, скорее всего, что начинающие свою трудовую деятельность люди должны начинать ее очень рано и заканчивать почти перед пенсионным возрастом. Тогда они смогут получить этот страховой стаж в размере 35 лет", — пояснил эксперт.

Он добавил, что необходимый стаж могут увеличивать и дальше и постепенно изменить его с 35 до 40 лет. Надо позаботиться, чтобы каждый год стажа был защищен.

"Если будет меньше людей, которые будут платить единый взнос, получаемый Пенсионным фондом, соответственно размеры пенсии как и бюджет Пенсионного фонда будут сокращаться", – говорит Щербаков.

Более того, по его мнению, возможность выплачивать пенсию вообще может исчезнуть, в принципе.

Поздно пить "Боржоми"?

Относительно советов людям предпенсионного возраста специалист отметил, что им думать об этом уже поздно. Это просто не даст экономического эффекта, поскольку деньги работают, когда это долгий срок. Главное это сохранение покупательной стоимости сегодняшних денег. То есть не заработать, а хотя бы сохранить.

"Они являются заложниками ситуации и будут уже получать то, что они будут получать, как говорится, в нынешней ситуации. Молодым людям и людям среднего возраста нужно делать личные накопления, используя все инструменты. Делать инвестиции, открывать счет в негосударственном пенсионном фонде", – пояснил он.

По словам эксперта, мы идем к тому, что государство будет обеспечивать минимум, который у него будет возможность выплачивать. Оно даже может не привязываться к прожиточному минимуму.

Почему в Европе сокращают рабочую неделю?

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению утверждает, что никакой экономической потребности в работе 70-75-летних не было, нет и не будет. Такая ситуация существует уже около 80 лет.

"Нет никаких проблем ни с производством пищевых продуктов, ни с производством бытовых товаров, ни с производством бытовой техники. Вообще нет никаких проблем с производством чего-либо", – заявил он.

По словам эксперта, существует лишь проблема с перераспределением средств, где пол процента населения планеты владеет более половиной всех активов на планете. Это не проблема возраста, отмечает он. Это проблема перераспределения добавленной стоимости.

Европа постепенно пытается переходить на четырехдневный рабочий день с шестичасовой нагрузкой и включает в рабочий день путь к работе. Потому что производительность труда настолько высока, что непонятно, чем они будут заниматься на рабочем месте.

Куда пойти работать пенсионеру?

Что касается нехватки рабочих рук в Украине, специалист объясняет, что признаком этого должен быть рост зарплаты, но мы этого не видим. В ходе активной фазы блэкаутов предложения электрикам были от 15 000 до 35 000 грн в месяц. Причем за зарплату 35 000 грн от рабочего требовали высшее образование, знание английского языка, собственное авто и водительские права.

Люди пенсионного возраста могут найти работу преподавателя, бухгалтера. По действующему законодательству в течение двух лет после окончания военного положения до 70 лет могут работать государственные служащие. То есть можно пересчитать по пальцам профессии, на которых могут эффективно работать пенсионеры.

Как создать "подушку безопасности"?

Гаврилечко соглашается со Щербаковым: украинцам предпенсионного возраста уже поздно делать накопления и инвестиции, потому что им в основном не позволяет это уровень доходов.

"Для того чтобы участвовать в программах Life страхования, у тебя должно быть достаточно хорошее состояние здоровья. Можно, даже если тебе 50 лет, заключить договор Life страхования на 10-15 лет, но только с иностранными компаниями", – говорит он.

По словам специалиста, вкладывая в течение 10-15 лет ежегодно от 1000 до 1500 долларов, можно рассчитывать на страховую премию в сумме около 100 000 долларов.

Справка: Life страхование (страхование жизни) – это долгосрочный финансовый инструмент, объединяющий защиту здоровья/жизни и накопление капитала. Он обеспечивает выплаты в случае болезней, несчастных случаев или доживания до определенной даты, гарантируя финансовую поддержку семье и создание "подушки безопасности".

В 30-40 лет украинцы смогут заниматься инвестициями только тогда, когда отсюда уедут. Изменят юрисдикцию, изменят гражданство и будут работать в других государствах, потому что в Украине отсутствует фондовый рынок – вторичный рынок ценных бумаг.

К негосударственным пенсионным фондам экономист относится скептически. "А какие гарантии, что они к тебе вернутся?" – спросил он и отметил, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сейчас составляет 57 лет.

