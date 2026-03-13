Правнучку Хрущева признали "врагом" в России. Кто она и что говорила об Украине

Правнучку лидера СССР Никиты Хрущева Нину объявили "иноагентом" в России. Она несколько раз критиковала войну против Украины и российскую власть.

Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Отмечается, что Хрущевой инкриминируют распространение "недостоверной информации" о решениях и политике России.

Комментируя новый статус правнучка советского вождя подчеркнула: "Новые комментарии в этом не нуждаются. Все предыдущие "иноагенты" уже все прокомментировали".

Что говорила Хрущева о войне в Украине

В одном из интервью DW правнучка советского лидера заявила, что Никита Хрущев был бы против войны между Россией и Украиной. По ее словам, политика прадеда была кардинально отличительной от Иосифа Сталина. Он считал, что Украина — независимая и замечательная страна.

Нина Хрущева также отметила, что для России война закончится плохо, потому что вторжение в Украину было самым ужасным и страшным решением, которое мог принять Кремль. Правнучка советского лидера выразила надежду, что Украина выстоит и станет лучше, чем когда-либо.

Отметим, что в своих интервью Хрущева часто подчеркивает, что ее прадед любил Украину, а высказывание, что "Крым был подарен Советской Украине Никитой Хрущевым" — чушь.

Кто такая Нина Хрущева и ее прадед

Нина Хрущева – это правнучка известного лидера СССР Никиты Хрущева. Он пришел к власти после смерти Сталина, его правление называли "оттепелью". Хрущева хоть и родилась в 1964 году в Советском Союзе, но образование получала за границей и проживает в США. Она профессор международных отношений в New School в Нью-Йорке, иногда дает комментарии о различных событиях CNN, BBC, The New York Times.

Никита Хрущев известен тем, что при своем правлении начал десталинизацию СССР и отошел от культа личности. Однако он стал самым главным деятелем Карибского кризиса в 1962 году, когда Холодная война была максимально напряженной. Тогда под предлогом защиты Кубы от Белого дома Хрущев отправил в страну ядерку.

Президент Джон Кеннеди, узнав об этом, установил морскую блокаду в стране и приказал СССР забрать ракеты. В течение 13 дней ситуация была очень напряженной, но Москва сдалась и выполнила требования Вашингтона.

Учитывая, что Хрущев выдающаяся личность СССР, объявление его правнучки "иноагентом", выглядит довольно забавно. Хотя она не раз поддерживала Украину и критиковала политику Кремля.

