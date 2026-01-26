"Минусы" уйдут уже в эти дни: Харьков готовится к резкому изменению погоды

В город в конце января также придут осадки

После периода сильных морозов в Харькове синоптики прогнозируют быстрый рост температуры. Хотя оно ожидается недолгим и позже в городе снова будут "минусы".

Показатели на термометрах поползут вверх уже в среду, 28 января, как прогнозируют в "Sinoptik". Они подпрыгнут с -15 до +3 градусов, как написал "Телеграф".

Погода в Харькове на неделю. Фото: Sinoptik

В начале недели, 26-27 января, в городе будет сохраняться холодная зимняя погода. В понедельник и вторник температура воздуха ночью будет опускаться до -15...-13°C, а днем будет колебаться в пределах -10...-6°C. Прогнозируется облачная погода, но без осадков.

Со среды в Харькове начнется резкое потепление. Ночью еще будут морозы до -5°C, но днем воздух прогреется до +2°C. Уже в четверг и пятницу температура днем будет достигать +3 °C, что на 10-15 градусов выше, чем в начале недели. Однако 29-30 января предполагается дождь и снег.

В конце недели в Харькове сохранится относительно теплая для этого времени года погода. В субботу и воскресенье температура будет колебаться от -1°C ночью до 0…+2°C днем. Осадки в основном будут выпадать в виде мокрого снега.

Со 2 по 4 февраля город снова почувствует на себе морозную погоду — днем воздух охладится до -2, а ночью — -7 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда харьковчанам снова готовиться к -22 градусам.