Изменился после сравнения с Коломойским? Монатик в новом образе засветился на футболе (фото)

Артист сидел на трибуне стадиона Лобановского во время игры

Знаменитый исполнитель Дмитрий Монатик, выступающий под сценическим псевдонимом MONATIK, был замечен на матче "Динамо" — "Оболонь", который проходит в пятницу, 13 марта.

Эксклюзивные фото оказались в распоряжении "Телеграфа". 39-летний певец посетил футбольное состязание, которое стартовало о 18:00 по киевскому времени на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве — домашней арене футбольного клуба "Динамо".

Артист, которого недавно высмеивали из-за внешности и сценического костюма, а также сравнивали со скандальным олигархом Валерием Коломойским, появился на матче в новом образе — в бежевой кепке и кожаном пальто.

Эксклюзивные фото "Телеграфа"

В подтверждение того, что на фото изображен именно популярный исполнитель, "Телеграф" проверил страницу Монатика в Instagram. В сторис певец в этот же день опубликовал свежее фото в том же костюме.

После одного из недавних видео в сети начали обсуждать внешность Дмитрия. Часть пользователей решила, что артист стал выглядеть заметно полнее, из-за чего появились мемы о том, что он стал "квадратиком". Пользователи также заметили более густую бороду и слегка отечное лицо. В комментариях предполагали, что изменения могут быть связаны с косметологическими процедурами, включая ботокс, а некоторые даже шутили, сравнивая артиста с Коломойским и Тимати.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Монатик удивил украинцев неожиданным хобби. За это артист получил восторг среди пользователей сети.