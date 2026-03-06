Нашел замену Брежневой: как выглядит новая пассия Меладзе (фото)

Продюсера сфотографировали с новой девушкой

Константин Меладзе — известный российский продюсер и хитмейкер, который выбрал молчаливую позицию по войне в Украине. После начала вторжения он развелся с украинской певицей Верой Брежневой, которая выехала из Москвы в Европу. Теперь же продюсера заметили с новой пассией.

В российских телеграм-пабликах распространили фото с Константином и молодой девушкой во время шопинга в супермаркете в Испании.

Столкнулась с Константином Меладзе и юной прелестницей. Очень красивая, естественная, лет 25-27 рассказала автор поста

На фото действительно можно рассмотреть Меладзе и молодую девушку, которая что-то достает с верхней полки магазина. Константин в это время согнулся над тележкой с продуктами.

В комментариях принялись бурно обсуждать 62-летнего продюсера и его новую молодую россию, которая заменила ему Веру Брежневу. Вот что пишут пользователи в комментариях:

Скоро запоет, вангую.

Это дочь.

Пффф… Да на эти старые мешки с деньгами всегда нимф хватит, кто бы сомневался.

Эта не тянет на внучку. Скорее, на правнучку.

Похоже, кто-то таки зашел в его большую клетку, как в известном треке.

У Константина две дочери. Это, видимо, одна из них.

Похожа на младшую дочь.

Нет, Тарасова славянский тип, а у этой уклон в восточный, кожа смуглая и волосы темнее.

Неестественные с ним только за деньги.

