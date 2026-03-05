Покорил сердца с первого фильма: что известно о молодом актере Иване Довженко из "Мавка. Настоящий миф"

Актер исполнил роль Лукьяна в новом фильме

Иван Довженко — молодой украинский актер, который покорил украинцев ролью Лукьяна в фильме "Мавка. Настоящий миф". Эта работа стала первой полнометражной в карьере начинающего актера. Однако он уже привлек внимание украинских зрителей.

что известно об Иване Довженко, который уже покорил сердца поклонников с первого фильма.

Иван Довженко. Фото: https://www.instagram.com/_ivanko.dovzhenko

Иван Довженко — что о нем известно?

Иван Довженко — представитель нового поколения украинских актеров, который активно развивает карьеру как в кино, так и на театральной сцене. Он выходец из семьи актеров: его родители Вячеслав Довженко и Ксения Баша.

Иван и его отец Вячеслав Довженко. Фото: https://www.instagram.com/_ivanko.dovzhenko

Известно, что Иван в 2025 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (обучался на курсе Б. Д. Струтинского). После учебы молодой актер был официально принят в труппу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Иван Довженко. Фото: https://www.instagram.com/_ivanko.dovzhenko

Еще в 2022 году Довженко впервые вышел на сцену в спектакле "Рожденные быть свободными" (театр "Сузір'я"). Также он засветился во втором сезоне популярного сериала "Кофе с кардамоном", где исполнил роль взрослого Войцеха Родзинского.

Иван Довженко в фильме "Мавка. Настоящий миф". Фото: https://www.instagram.com/_ivanko.dovzhenko

Однако громким кинодебютом для Ивана Довженко стала работа в фильме "Мавка. Настоящий миф", где он сыграл главную роль студента-биолога Лукьяна.

По словам продюсера картины Ирины Костюк, в фильме сознательно не делали ставку на медийные и звездные лица, привлекли новую плеяду молодых актеров и актрис. Большинство из них дебютируют в полном метре, в том числе и Иван Довженко. К слову, в этом фильме молодой актер сыграл со своим отцом Вячеславом Довженко.

Иван Довженко на съемках фильма "Мавка. Настоящий миф". Фото: https://www.instagram.com/_ivanko.dovzhenko

Отметим, что пока на странице Ивана в Instagram чуть больше 5 тысяч фолловеров. Однако его популярность стремительно растет после выхода в прокат "Мавка. Настоящий миф" в марте 2026 года. Пользователи уже пишут восторженные комментарии под постами Ивана о съемках фильма и его фотографиями.

Иван Довженко в фильме "Мавка. Настоящий миф". Фото: https://www.instagram.com/_ivanko.dovzhenko

