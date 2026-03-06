Знайшов заміну Брежнєвій: як виглядає нова пасія Меладзе (фото)
Продюсера сфотографували із новою дівчиною
Костянтин Меладзе — відомий російський продюсер та хітмейкер, який обрав мовчазну позицію щодо війни в Україні. Після початку вторгнення він розлучився з українською співачкою Вірою Брежнєвою, яка виїхала з Москви до Європи. Тепер продюсера помітили з новою пасією.
У російських телеграм-пабліках розповсюдили фото з Костянтином та молодою дівчиною під час шопінгу в супермаркеті в Іспанії.
Зіткнулася з Костянтином Меладзе та юною чарівницею. Дуже красива, природна, років 25-27
На фото справді можна розглянути Меладзе та молоду дівчину, яка щось дістає з верхньої полиці магазину. Костянтин тим часом зігнувся над візком із продуктами.
У коментарях почали бурхливо обговорювати 62-річного продюсера та його нову молоду пасію, яка замінила йому Віру Брежнєву. Ось що пишуть користувачі у коментарях:
- Незабаром заспіває, вангую.
- Це дочка.
- Пффф ... Та на ці старі мішки з грошима завжди німф вистачить, хто б сумнівався.
- Ця не тягне на онучку. Скоріше, на правнучку.
- Схоже, хтось таки зайшов до його великої клітки, як у відомому треку.
- Костянтин має дві дочки. Це, певне, одна з них.
- Схожа на молодшу дочку.
- Ні, Тарасова слов’янський тип, а в цієї ухил у східний, шкіра смаглява і волосся темніше.
- Неприродні з ним лише за гроші.
