Знайшов заміну Брежнєвій: як виглядає нова пасія Меладзе (фото)

Галина Струс
Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва розлучилися у 2023 році Новина оновлена 06 березня 2026, 17:35
Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва розлучилися у 2023 році. Фото Getty Images

Продюсера сфотографували із новою дівчиною

Костянтин Меладзе — відомий російський продюсер та хітмейкер, який обрав мовчазну позицію щодо війни в Україні. Після початку вторгнення він розлучився з українською співачкою Вірою Брежнєвою, яка виїхала з Москви до Європи. Тепер продюсера помітили з новою пасією.

У російських телеграм-пабліках розповсюдили фото з Костянтином та молодою дівчиною під час шопінгу в супермаркеті в Іспанії.

Зіткнулася з Костянтином Меладзе та юною чарівницею. Дуже красива, природна, років 25-27

розповіла авторка посту

Меладзе фото
Меладзе з новою дівчиною в Іспанії

На фото справді можна розглянути Меладзе та молоду дівчину, яка щось дістає з верхньої полиці магазину. Костянтин тим часом зігнувся над візком із продуктами.

У коментарях почали бурхливо обговорювати 62-річного продюсера та його нову молоду пасію, яка замінила йому Віру Брежнєву. Ось що пишуть користувачі у коментарях:

  • Незабаром заспіває, вангую.
  • Це дочка.
  • Пффф ... Та на ці старі мішки з грошима завжди німф вистачить, хто б сумнівався.
  • Ця не тягне на онучку. Скоріше, на правнучку.
  • Схоже, хтось таки зайшов до його великої клітки, як у відомому треку.
  • Костянтин має дві дочки. Це, певне, одна з них.
  • Схожа на молодшу дочку.
  • Ні, Тарасова слов’янський тип, а в цієї ухил у східний, шкіра смаглява і волосся темніше.
  • Неприродні з ним лише за гроші.
Меладзе та його нова дівчина
Коментарі про Меладзе та його нову дівчину

