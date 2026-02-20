Могло бы исполнится 63 лет. От чего умер звезда "Каламбура" Сергей Гладков и как выглядит его могила

У актера остались жена и две дочери

В эту пятницу, 20 февраля, мог бы отмечать день рождения известный украинский актер Сергей Гладков, который ушел из жизни три года назад. Он прославился благодаря юмористическим шоу "Каламбур", "Маски-шоу" и "Деревня дураков", где сыграл обаятельного веселого усача.

Что нужно знать:

Сергей Гладков был известным украинским актером и сценаристом

Он создал культовые образы, включая Мужика из рубрики "Деревня дураков"

Гладков скончался 19 октября 2023 года в Одессе

"Телеграф" сообщает, что будущий актер родился в 1963 году в Харькове, но студенческие годы провел в Одессе, учась в Политехническом институте на факультете машиностроения и робототехники. Во время учебы также прошел курсы по режиссуре и пантомиме.

Гладков стал известен как актер, сценарист и звукорежиссер. В 1985 году основал первую клоунскую труппу "Пантофон", ставшую прототипом будущих проектов "Магазин Фу" и "Деревня дураков". Позднее он принимал участие в "Маски-шоу".

Широкую популярность Сергей получил благодаря тележурналу "Каламбур", который выходил с 1996 по 2001 год. Особенно зрителям запомнился его персонаж Мужик из рубрики "Деревня дураков". Среди других заметных образов Сергея — Неудачник из "Бару Каламбур", Дранкель из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике".

В 2020 году Гладков ушел на пенсию и жил в Одессе с супругой Натальей Изуграфовой и двумя дочерьми — Еленой и Светланой. Артист скончался 19 октября 2023 года в возрасте 60 лет.

Сергей Гладков с женой

Актер Алексей Агопьян в интервью OBOZ.UA сообщил, что причиной смерти его друга стала коронавирусная инфекция; ранее он перенес операцию на суставе, и вирус усугубил его состояние. Прощание с Гладковым состоялось 21 октября 2023 года, а похоронен он на Новогородском кладбище в Одессе. В сети нет фото, как сейчас выглядит могила артиста.

Новогородское (Таировское) кладбище в Одессе

