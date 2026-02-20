Голливудский красавчик и секс-символ: топ-3 лучших сериала с умершим Эриком Дэйном

Актер ушел из жизни после тяжелой болезни

Эрик Дэйн — популярный американский актер, который скоропостижно умер в возрасте 53 года после борьбы с тяжелой болезнью. На его счету десятки ролей в известных сериалах и эпизодические роли в полнометражном кино.

"Телеграф" рассказывает о трех самых популярных сериалах с Эриком Дэйном.

Топ-3 ключевых сериала с Дэйном

Доктор Марк Слоан — "Анатомия Грей" (2006–2012)

Эта роль в карьере Эрика ключевой. Его персонаж впервые появился во втором сезоне "Анатомии Грей", буквально выйдя из ванной в одном полотенце, и моментально стал секс-символом телевидения. Изначально его персонаж задумывался, как заносчивый хирург-бабник, но Марк Слоан под управлением Дэйна превратился в одного из самых любимых и глубоких персонажей. Актер блестяще отыграл путь героя от "разрушителя браков" до преданного друга и любящего отца.

Эрик Дэйн в сериале "Анатомия Грей". Фото: Getty Images

Кэл Джейкобс — "Эйфория" (2019–2022)

Это, наверное, самая сложная и мрачная роль в карьере Дэйна. В сериале "Эйфория" он полностью разрушил свой образ "хорошего парня". Здесь он сыграл отца антагониста (Нейта), живущего двойной жизнью. Кэл — жесткий, подавленный мужчина, скрывающий свою ориентацию за фасадом идеальной пригородной жизни. Эрику удалось показать не просто "злодея", а глубоко несчастного человека, чьи ошибки отравляют жизни окружающих.

Эрик Дэйн в сериале "Эйфория". Фото: Variety

Капитан Том Чандлер — "Последний корабль" (2014–2018)

В этом постапокалиптическом боевике Дэйн предстал в образе классического героя-лидера. В сериале он капитан эсминца, который должен спасти человечество от глобальной пандемии. Это была физически тяжелая роль, требовавшая выправки и авторитета. Этот сериал закрепил за главным героем Эриком статус актера, способного в одиночку "тащить" на себе масштабные экшен-проекты.

Эрик Дэйн в сериале "Последний корабль". Фото: Assignment X

