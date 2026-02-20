У россиян "подгорает" из-за размера пенсии Пугачевой: какая она у нее

Основная часть ее дохода — от авторских прав на песни

Россияне снова в панике, поскольку такие артисты как Алла Пугачева и Андрей Макаревич из "Машины времени", уехавшие из РФ и выступающие против войны в Украине продолжают получать пенсии из российского бюджета, и при этом немаленькие.

Что нужно знать:

Алла Пугачева получает высокую пенсию, хотя давно живет за границей

Андрей Макаревич сочетает государственную пенсию с крупными доходами от вкладов

Самый громкий повод для обсуждений — пенсия российской "примадонны". Народная артистка СССР и обладательница орденов "За заслуги перед Отечеством" получает по разным оценкам от 50 до 90 тысяч рублей в месяц (от 28 тысяч до 50 тысяч грн), включая московскую региональную доплату около 30 тысяч. Но главное — основная часть дохода певицы приходит от авторских прав на ее песни, которые продолжают звучать в эфире, даже если она сама уже давно живет за границей.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Не отстает и Андрей Макаревич, который женат на уроженке Украины. Музыкант-"иноагент" получает около 90 тысяч рублей в месяц, включая надбавки за звания и государственные награды, плюс, по данным росСМИ, миллионы рублей процентами по вкладам. Для сравнения: средняя пенсия в России едва дотягивает до 24 тысяч рублей (13,5 тысячи грн).

Макаревич с женой Эйнат Кляйн. Фото: instagram.com/makarevich_andrey_official

Российские "борцы за справедливость" тут же включили режим коллективного возмущения, мол, публичный отказ от страны должен автоматически обнулять все привилегии. С другой точки зрения, пенсия — это заработанные средства, и лишить их без суда или утраты гражданства невозможно.

Напомним, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин выехали из России в Израиль 2022 году. Из-за боевых действий в стране артисты переехали жить на Кипр, а октябре 2025 года супруги обзавелись новым жильем в Болгарии.