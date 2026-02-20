Сгорел от болезни за год: что известно о звезде "Анатомии Грей" Эрике Дэйне, который умер в 53 года

Актер сыграл в известных сериалах и фильмах

Эрик Дэйн — известный американский актер, который прославился своими ролями в сериалах "Все женщины ведьмы", "Анатомия Грей" и "Эйфория". В пятницу, 20 февраля, издание People сообщило о смерти актера, ему было 53 года.

"Телеграф" рассказывает, что известно про Эрика Дэйна, в каких картинах он сыграл и как развивалась его болезнь, которая привела к смерти.

Эрик Дэйн. Фото: открытые источники

Эрик Дэйн — что о нем известно?

Эрик Дэйн родился 9 ноября 1972 года в Сан-Франциско. Свою актерскую карьеру он начал в 90-х с эпизодических ролей, но настоящий прорыв случился в середине 2000-х.

Среди ключевых работ в кинематографе — сериалы "Анатомия Грей", "Эйфория", главная роль в "Последнем корабле". Также Дэйн снимался в полнометражных фильмах, среди которых "Люди Икс: Последняя битва", "Марли и я", "День святого Валентина" и "Бурлеск".

Эрик Дэйн в сериале "Анатомия Грей". Фото: Getty Images

Как развивалась болезнь Дэйна?

Актер открыто говорил о своих проблемах со здоровьем. В 2011 году Эрик начал лечение от зависимости от обезболивающих препаратов, развившейся после спортивной травмы. В 2017 году, он временно приостанавливал съемки в сериале "Последний корабль" из-за тяжелой борьбы с депрессией.

В апреле 2025 года актер сообщил, что у него диагностировано неизлечимое нейродегенеративное заболевание — боковой амиотрофический склероз. Болезнь прогрессировала быстро: к лету 2025 года у него перестала функционировать правая рука, а позже он был вынужден использовать инвалидное кресло.

Эрик Дэйн в сериале "Анатомия Грей". Фото: Getty Images

В последние месяцы жизни Дэйн стал сторонником борьбы с этой болезнью. Используя свою публичность, он помогал собирать средства на исследования этой болезни и поиск лечения.

20 февраля стало известно, что Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью. Последние дни он провел в окружении близких бывшей жены Ребекки Гейхарт и двух дочерей, Билли и Джорджии.

Так Эрик Дэйн выглядел перед смертью. Фото: открытые источники

