Экономия в 125 грн на пачке: в "АТБ" снизили цены на морской деликатес

Стоит закупиться до 8 марта

В супермаркетах "АТБ" появились привлекательные скидки на популярную красную рыбу. Покупатели могут приобрести лосось и семгу значительно дешевле, чем обычно.

Акция действует на несколько позиций слабосоленой рыбы, которая часто используется для бутербродов, салатов или праздничных закусок. "Телеграф" написал, на каких именно продуктах можно сэкономить.

Акционные товары:

Лосось Norven порции, 340 г — 289,90 грн (скидка -30% )

порции, 340 г — (скидка ) Семга "Своя линия" слабосоленая филе-кусок на коже, 180 г — 189,90 грн (скидка -28% )

слабосоленая филе-кусок на коже, 180 г — (скидка ) Семга "Своя линия" слабосоленая ломтиками без кожи, 100 г — 105,50 грн (скидка -28%)

Сколько стоит рыба в "АТБ" Фото: скриншот из магазина

Красная рыба традиционно считается недешевым продуктом, поэтому такие скидки позволяют существенно сэкономить. В то же время, скоро 8 марта и это выгодное предложение позволит значительно сэкономить на праздничном столе.

Приобрести их по сниженной цене можно до вторника, 10 марта, так что стоит поторопиться, пока не распродали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, на каких товарах можно сэкономить на этой неделе в "АТБ". Цены на некоторые продукты упали наполовину.