Существенная экономия на ежедневных покупках: на какие 12 продуктов в "Фора" действуют скидки до почти 45%
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Среди продуктов есть яйца, молочка и бакалея
В сети супермаркетов "Фора" обновили акционные предложения — покупателям предлагают скидки до 44% на популярные продукты повседневного потребления.
По выгодным ценам можно приобрести молочные продукты, сладости, крупы и другие товары. Список товаров составил "Телеграф".
Среди товаров со скидками:
- Кефир "Карпатский" 2,5% — 47,90 грн (-25%)
- Молоко пастеризованное "Ферма" 2,5% — 47,90 грн (-24%)
- Горошек "Верес" зеленый — 40,90 грн (-28%)
- Сыр Premialle Фета 45% — 59,90 грн (-15%)
- Яйца куриные "Ясенсвит" (10 шт.) — 109,00 грн (-11%)
- Шоколад Roshen Special 56% — 44,90 грн (-44%)
- Грудинка "Глобино" — 51,90 грн (-26%)
- Рис длиннозернистый — 39,90 грн (-42%)
- Сыр плавленый Favore 40% — 14,90 грн (-35%)
- Сыр плавленый "Золотой Эмменталь" — 59,90 грн (-25%)
- Шоколад Roshen с миндалем — 44,90 грн (-44%)
- Макароны Favore — 26,90 грн (-37%)
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выгодном предложении в магазине "АТБ". Там можно купить популярный сыр и сэкономить почти 40 гривен. Под скидку попал один из украинских брендов.