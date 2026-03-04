Существенная экономия на ежедневных покупках: на какие 12 продуктов в "Фора" действуют скидки до почти 45%

Среди продуктов есть яйца, молочка и бакалея

В сети супермаркетов "Фора" обновили акционные предложения — покупателям предлагают скидки до 44% на популярные продукты повседневного потребления.

По выгодным ценам можно приобрести молочные продукты, сладости, крупы и другие товары. Список товаров составил "Телеграф".

Среди товаров со скидками:

Кефир "Карпатский" 2,5% — 47,90 грн (-25%)

Молоко пастеризованное "Ферма" 2,5% — 47,90 грн (-24%)

Горошек "Верес" зеленый — 40,90 грн (-28%)

Сыр Premialle Фета 45% — 59,90 грн (-15%)

Яйца куриные "Ясенсвит" (10 шт.) — 109,00 грн (-11%)

Шоколад Roshen Special 56% — 44,90 грн (-44%)

Грудинка "Глобино" — 51,90 грн (-26%)

Рис длиннозернистый — 39,90 грн (-42%)

Сыр плавленый Favore 40% — 14,90 грн (-35%)

Сыр плавленый "Золотой Эмменталь" — 59,90 грн (-25%)

Шоколад Roshen с миндалем — 44,90 грн (-44%)

Макароны Favore — 26,90 грн (-37%)

Скидки на продукты у "Фора". Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выгодном предложении в магазине "АТБ". Там можно купить популярный сыр и сэкономить почти 40 гривен. Под скидку попал один из украинских брендов.