Существенная экономия на ежедневных покупках: на какие 12 продуктов в "Фора" действуют скидки до почти 45%

Марина Бондаренко
Среди продуктов есть яйца, молочка и бакалея

В сети супермаркетов "Фора" обновили акционные предложения — покупателям предлагают скидки до 44% на популярные продукты повседневного потребления.

По выгодным ценам можно приобрести молочные продукты, сладости, крупы и другие товары. Список товаров составил "Телеграф".

Среди товаров со скидками:

  • Кефир "Карпатский" 2,5% — 47,90 грн (-25%)
  • Молоко пастеризованное "Ферма" 2,5% — 47,90 грн (-24%)
  • Горошек "Верес" зеленый — 40,90 грн (-28%)
  • Сыр Premialle Фета 45% — 59,90 грн (-15%)
  • Яйца куриные "Ясенсвит" (10 шт.) — 109,00 грн (-11%)
  • Шоколад Roshen Special 56% — 44,90 грн (-44%)
  • Грудинка "Глобино" — 51,90 грн (-26%)
  • Рис длиннозернистый — 39,90 грн (-42%)
  • Сыр плавленый Favore 40% — 14,90 грн (-35%)
  • Сыр плавленый "Золотой Эмменталь" — 59,90 грн (-25%)
  • Шоколад Roshen с миндалем — 44,90 грн (-44%)
  • Макароны Favore — 26,90 грн (-37%)
