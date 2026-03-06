В "Сильпо" вдвое подешевел популярный деликатес: успейте купить креветки по низкой цене

Можно приобрести еще одну порцию морской вкусности

Сеть супермаркетов "Сильпо" порадовала любителей морепродуктов масштабным понижением цен. На этой неделе морской деликатес за полцены.

"Телеграф" расскажет поподробнее. Речь идет о королевской сырой дефростированной креветке (калибр 40/60). Благодаря акции "Ценотижики", стоимость продукта снизилась ровно на 50%.

Сколько стоит королевская креветка в "Сильпо"

Согласно данным мониторинга цен в мобильном приложении и на сайте сети, стоимость 100 граммов деликатеса составляет лишь 29,90 грн, хотя обычная цена достигает 59,90 грн.

Это значит, что за полный килограмм королевских креветок покупатели заплатят всего 299 гривен. Для сравнения, без учета акционного предложения за такой же объем продукта пришлось бы отдать почти 600 гривен. Таким образом, покупая морепродукты сейчас, ваша чистая экономия на каждом килограмме составит солидные 300 грн.

Почему стоит обратить внимание на этот товар в "Сільпо"

Данный вид креветок (40/60) отличается большим размером и мясистой структурой. Поскольку они продаются сырыми (серо-зеленого цвета), они идеально подходят для жарки на гриле с чесноком и травами, запекания в духовке, добавления в пасту или ризотто.

Именно сырая креветка после приготовления остается максимально сочной и сохраняет насыщенный аромат, в отличие от уже вареных аналогов.

Акция является временной и действует в пределах еженедельного обновления скидок. Точное наличие товара следует проверять непосредственно в магазинах вашего города.

