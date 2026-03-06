Економія в 125 грн на пачці: в "АТБ" знизили ціни на морський делікатес

Варто закупитись перед 8 березня

У супермаркетах "АТБ" з’явилися привабливі знижки на популярну червону рибу. Покупці можуть придбати лосось та сьомгу значно дешевше, ніж зазвичай.

Акція діє на кілька позицій слабосолоної риби, яка часто використовується для бутербродів, салатів або святкових закусок. "Телеграф" написав, на яких саме продуктах можна зекономити.

Акційні товари:

Лосось Norven порції, 340 г — 289,90 грн (знижка -30% )

порції, 340 г — (знижка ) Сьомга "Своя лінія" слабосолона філе-шматок на шкірі, 180 г — 189,90 грн (знижка -28% )

слабосолона філе-шматок на шкірі, 180 г — (знижка ) Сьомга "Своя лінія" слабосолона скибочками без шкіри, 100 г — 105,50 грн (знижка -28%)

Скільки коштує риба в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Червона риба традиційно вважається недешевим продуктом, тому такі знижки дозволяють суттєво заощадити. Водночас скоро 8 березня і ця вигідна пропозиція дозволить значно зекономити на святковому столі.

Придбати їх по зниженій ціні можна до вівторка, 10 березня, тож варто поквапитись, поки не розпродали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на яких товарах можна зекономити цього тижня в "АТБ". Ціни на деякі продукти впали вполовину.