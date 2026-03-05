Торопитесь, пока не разобрали: какие 10 товаров купить в "АТБ" по акции

Скидки действуют ограниченное время

Магазин "АТБ" снова обновил акции. На этот раз можно приобрести много товаров по скидке. В супермаркете предлагают выгодные цены как на продукты питания, так и бытовую химию.

"Телеграф" подобрал 10 самых интересных предложений, которые помогут разгрузить ваш бюджет. Данные взяты с сайта "АТБ".

Что можно купить по акции в "АТБ"

Кофе Jacobs Monarch (190 г): Настоящий хит для кофеманов. Растворимый сублимированный кофе сейчас стоит 267,90 грн , что вдвое дешевле начальной цены (скидка -50% ).

Колбаса "Салями Болгарская" (Мясная лавка/Своя линия): Самая большая экономия в денежном эквиваленте. Цена упала с 547,99 грн до 326,89 грн/кг (скидка -40% ).

Икра лососевая (горбуша, 90 г): Деликатес от "Рыбкоппродукт" можно приобрести за 249,90 грн вместо 439,90 грн (скидка -43% ).

Конфеты "Киев Вечерний" (Roshen, 176 г): Идеально для подарка или к чаю. Коробка конфет сейчас стоит 179,90 грн (скидка -50% ).

Жидкое средство для стирки ONIKS (4 кг): Большой объем стирального геля (Color/Universal) предлагают за 137,00 грн вместо 238,90 грн (скидка -42% ).

Мороженое Monaco Dessert "Panna Cotta" (0,55 кг): Большая упаковка десерта от "Три Медведя" обойдется в 119,90 грн (скидка -47% ).

Чай Tea Moments (20 пирамидок): Ассорти вкусов (зеленый байховый, клубника или тропические фрукты) стоит всего 43,50 грн (скидка -40% ).

Крем-мыло Dove (135 г): Популярное средство по уходу за кожей сейчас по цене 41,70 грн (скидка -40% ).

Средство для мойки стекла NEO PURE (0,5л): Чистота окон по приятной цене — 29,90 грн за флакон (скидка -40% ).

Сыр плавленый "Своя линия" (70 г): Сливочный сыр (38% жирности) стоит всего 13,90 грн (скидка -39% ).

Акции в "АТБ"

Акционные товары обычно быстро раскупают, поэтому следует поторопиться в ближайший магазин, чтобы успеть воспользоваться предложениями.

