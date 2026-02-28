Знижки понад 40%: на яких 5 популярних продуктах можна зекономити у "Фора"

Знижка на окремі продукти завершиться найближчими днями

У "Форі" тривають акції, які може суттєво зменшити чек на касі. Одразу декілька популярних продуктів продають зі знижками понад 40%.

Ціни впали майже вдвічі, а деякі акції діятимуть лише кілька днів. Список з 5 продуктів написав "Телеграф".

Товари зі знижками:

Вода мінеральна "Трускавецька" сильногазована, 1,5 л — 13,90 грн замість 23,50 грн (економія 9,60 грн, -41%);

Рис Рідні традиції довгозернистий пропарений, 1 кг — 39,90 грн замість 68,90 грн (економія 29,00 грн, -42%);

Шоколад чорний Roshen Special 56%, 85 г — 44,90 грн замість 79,90 грн (економія 35,00 грн, -44%);

Сир Bayernland Моцарелла в розсолі 45%, 100 г — 42,90 грн замість 69,90 грн (економія 27,00 грн, -39%);

Сир Premialle Фета 45%, 160 г — 36,90 грн замість 70,50 грн (економія 33,60 грн, -48%). Тут знижка діятиме до 1 березня.

Знижки на товари у "Фора". Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі супермаркетів "Сільпо" також стартувала вигідна акція на диски для прання Persil 4в1. На упаковці можна зекономити 600 гривень. Акція завершиться вже цими днями.