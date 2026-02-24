Минус 30 гривен на плитке: в каком супермаркете самый дешевый шоколад

На сэкономленные деньги можно купить дополнительные товары

Любителям сладостей можно хорошо сэкономить на шоколаде. Их можно приобрести в трех вкусах по хорошей цене.

Речь идет о популярном пористом шоколаде Roshen: экстрачерном, молочном и белом карамельном. "Телеграф" сравнил цены на шоколад в популярных торговых сетях Украины и выяснил, где покупка будет наиболее выгодной для кошелька.

Наиболее привлекательное предложение сейчас предлагает сеть "АТБ". Благодаря существенной скидке в 41%, действующей до 24 февраля, плитку любого из трех вкусов там можно приобрести всего за 37,50 грн. Это рекордно низкая цена на рынке, позволяющая существенно сэкономить, особенно если вы планируете брать несколько штук сразу.

В других сетях ситуация существенно разнится. К примеру, в магазинах "Фора" цены значительно выше: молочный и белый карамельный шоколад стоят 65,70 грн, а за экстрачерный придется заплатить 66,90 грн. Фактически, по цене одной плитки в "Форе", у "АТБ" можно купить почти две.

Еще дороже это лакомство обойдётся покупателям сети "Novus". Здесь стоимость молочного и черного ячеистого шоколада зафиксирована на отметке 66,99 грн. Если же вы захотите попробовать белый карамельный вкус, придется выложить еще больше — 68,99 грн. Это самый высокий ценник среди проверенных магазинов, что делает покупку в "АТБ" более выгодной почти вдвое.

Не отстает в цене и сеть "Varus", где за каждую плитку (черный, молочный или белый карамельный) придется заплатить 63,80 грн. Хотя это несколько меньше, чем в предыдущих двух сетях, разница по акционной цене все равно остается огромной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой товар к борщу можно купить у "Сильпо" с большой скидкой.