Скидки больше 30%: в "АТБ" обвалили цены на вино

На сэкономленные деньги можно купить другие товары

В супермаркетах "АТБ" продолжаются акции, во время которых многие товары продаются со скидками. Экономия бывает довольно существенной.

"Телеграф" сделал подборку акционных предложений грузинских вин. Этот товар является актуальным в преддверии 8 марта.

Речь идет об алкогольном напитке в стеклянной таре емкостью 0,75 л.

Грузинские вина, которые можно купить со скидкой в АТБ:

Киндзмараули столовое красное полусладкое 11-13%, стоимость по акции 165,70 грн, скидка 33%

Цинандали белое столовое сухое 13%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%

Пиросмани красное столовое полусухое 12%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%

Алазанская долина столовое красное полусладкое 11%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%

Алазанская долина столовое белое полусладкое 10,5-12%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%

Саперави красное столовое сухое 13%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%.

Стоит отметить, что при наличии карточки "АТБ", покупки обойдутся еще дешевле.

