Скидки больше 30%: в "АТБ" обвалили цены на вино

Мария Назарова
АТБ, грузинское вино Новость обновлена 24 февраля 2026, 19:31
АТБ, грузинское вино. Фото Коллаж "Телеграфа"

На сэкономленные деньги можно купить другие товары

В супермаркетах "АТБ" продолжаются акции, во время которых многие товары продаются со скидками. Экономия бывает довольно существенной.

"Телеграф" сделал подборку акционных предложений грузинских вин. Этот товар является актуальным в преддверии 8 марта.

Речь идет об алкогольном напитке в стеклянной таре емкостью 0,75 л.

Грузинские вина, которые можно купить со скидкой в АТБ:

  • Киндзмараули столовое красное полусладкое 11-13%, стоимость по акции 165,70 грн, скидка 33%
  • Цинандали белое столовое сухое 13%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
  • Пиросмани красное столовое полусухое 12%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
  • Алазанская долина столовое красное полусладкое 11%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
  • Алазанская долина столовое белое полусладкое 10,5-12%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
  • Саперави красное столовое сухое 13%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%.

Стоит отметить, что при наличии карточки "АТБ", покупки обойдутся еще дешевле.

Ранее мы писали, что любители сладостей могут существенно сэкономить на шоколаде и приобрести его в трех вкусах по хорошей цене. Речь идет о популярном пористом шоколаде Roshen: экстрачерном, молочном и белом карамельном.

