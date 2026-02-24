Скидки больше 30%: в "АТБ" обвалили цены на вино
На сэкономленные деньги можно купить другие товары
В супермаркетах "АТБ" продолжаются акции, во время которых многие товары продаются со скидками. Экономия бывает довольно существенной.
"Телеграф" сделал подборку акционных предложений грузинских вин. Этот товар является актуальным в преддверии 8 марта.
Речь идет об алкогольном напитке в стеклянной таре емкостью 0,75 л.
Грузинские вина, которые можно купить со скидкой в АТБ:
- Киндзмараули столовое красное полусладкое 11-13%, стоимость по акции 165,70 грн, скидка 33%
- Цинандали белое столовое сухое 13%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
- Пиросмани красное столовое полусухое 12%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
- Алазанская долина столовое красное полусладкое 11%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
- Алазанская долина столовое белое полусладкое 10,5-12%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%
- Саперави красное столовое сухое 13%, стоимость по акции 123,20 грн, скидка 32%.
Стоит отметить, что при наличии карточки "АТБ", покупки обойдутся еще дешевле.
