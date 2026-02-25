Более 40% скидки на популярный шоколад: сколько в "Сильпо" еще будет действовать акция

Экономия на шоколаде будет ощутимой

В сети супермаркетов "Сильпо" подешевели продукты, которые редко покупают каждый день, но очень любят. Среди них креветки со скидкой в 50% и популярный шоколад от известного бренда.

Популярный шоколад Toblerone с нугой, медом и миндалем в магазине можно приобрести за 79,99 гривны вместо 144,0 гривны. Размер скидки составляет 44%, что делает предложение одним из самых выгодных среди сладостей импортного производства. Акция позволяет существенно сэкономить – разница в цене составляет 64 гривен.

Скидка на популярный шоколад. Фото: Сильпо

Toblerone известен своей узнаваемой треугольной формой и сочетанием нежного молочного шоколада с медово-миндальной нугой. Обычно этот бренд относится к более дорогому сегменту, поэтому снижение цены почти вдвое сразу привлечет внимание покупателей.

Скидка продлится до конца 25 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинских супермаркетах "Сильпо" также еженедельно действуют большие скидки на популярные товары в рамках акции "Цінотижики". Покупатели могут приобрести любимые продукты и другие позиции по более низкой цене.