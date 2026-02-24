В "Сильпо" бешенные скидки - свыше 50%: какие товары продают дешевле
Акции устраивают по целому ряду причин
В украинских супермаркетах регулярно можно встретить различные акции. В частности, скидки часто устраивает сеть "Сильпо".
"Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые в "Сильпо" продают по сниженным ценам. Акция будет действовать до 25 февраля.
- Паста томатна "Королівський смак" — 10 гривен вместо 21 (скидка 53%)
- Порошок стиральный "Вухастик" универсальный — 169 гривен вместо 314 (скидка 46%)
- Набор вешалок MTM черных 10 шт. — 69 гривен вместо 139 (скидка 50%)
- Средство для стирки Perwoll 3л — 349 гривен вместо 799 (скидка 56%)
- Кофе молотый Jacobs Kronung 250г — 264 гривны вместо 344 (скидка 23%)
- Сыр Ферма Фелата мягкий 45% — 59 гривен вместо 99 (скидка 39%)
- Шоколад молочный Roshen Lacmi — 35 гривен вместо 69 (скидка 49%)
- Конфеты Millennium Choco Crunch — 44 гривны вместо 82 (скидка 46%)
- Форель Ordinary потрошеная охлажденная 100г — 29 гривен вместо 47 (скидка 39%)
- Напиток 7UP Zero Sugar 1,75 — 49 гривен вместо 63 (скидка 22%)
Почему продукты продают со скидкой?
Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
- Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.
Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.
