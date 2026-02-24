В "Сильпо" бешенные скидки - свыше 50%: какие товары продают дешевле

Акции устраивают по целому ряду причин

В украинских супермаркетах регулярно можно встретить различные акции. В частности, скидки часто устраивает сеть "Сильпо".

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые в "Сильпо" продают по сниженным ценам. Акция будет действовать до 25 февраля.

Паста томатна "Королівський смак" — 10 гривен вместо 21 (скидка 53%)

Порошок стиральный "Вухастик" универсальный — 169 гривен вместо 314 (скидка 46%)

Набор вешалок MTM черных 10 шт. — 69 гривен вместо 139 (скидка 50%)

Средство для стирки Perwoll 3л — 349 гривен вместо 799 (скидка 56%)

Кофе молотый Jacobs Kronung 250г — 264 гривны вместо 344 (скидка 23%)

Сыр Ферма Фелата мягкий 45% — 59 гривен вместо 99 (скидка 39%)

Шоколад молочный Roshen Lacmi — 35 гривен вместо 69 (скидка 49%)

Конфеты Millennium Choco Crunch — 44 гривны вместо 82 (скидка 46%)

Форель Ordinary потрошеная охлажденная 100г — 29 гривен вместо 47 (скидка 39%)

Напиток 7UP Zero Sugar 1,75 — 49 гривен вместо 63 (скидка 22%)

Скидки в Сильпо

Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место. Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Сильпо" продают популярные сыры по акции.