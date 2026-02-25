Минус 45 грн на плитке: успейте забрать этот шоколад у "АТБ" к праздникам

Эти сладости популярны в Украине

В украинской сети супермаркетов "АТБ" значительно снизили стоимость одного из популярнейших десертов. Пока в других магазинах цены на сладости продолжают расти, решили порадовать покупателей щедрой акцией на молочный шоколад Milka с кремовой начинкой и кусочками печенья Oreo.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит этот шоколад. Мы исследовали цены на сайте магазина "АТБ".

Согласно данным на сайте ритейлера, стоимость 100-граммовой плитки рухнула почти вдвое. Если раньше этот шоколад стоил 99.90 грн, то сейчас его можно приобрести всего за 55.90 грн. Таким образом, экономия на каждой единице товара составляет более 44 гривен.

К какому числу действует предложение

Акционная цена со скидкой в 44% не будет вечной. Воспользоваться возможностью пополнить запасы сладостей по выгодной цене покупатели могут до 3 марта включительно. Товар в настоящее время имеется как для онлайн-заказа, так и на полках физических магазинов сети.

Напомним, что такие акции являются прекрасной возможностью приобрести любимое лакомство без лишних расходов для бюджета, особенно учитывая популярность сочетания шоколада и легендарного печенья.

