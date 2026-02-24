Масштабные скидки в "АТБ": на какие 10 товаров срезали до половины цены
-
-
В супермаркетах "АТБ" продолжается еженедельная акция, во время которой многие товары продаются со скидками. Порой они доходят 50%.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно приобрести в сети "АТБ" по скидкам до 24 февраля 2026 года (включительно). Список:
- Напиток "Живчик" 2л — 35 гривен вместо 55 (скидка 35%)
- Чипсы 120г Lay's — 41 гривна вместо 70 (скидка 40%)
- Крем-сыр 170 г Ферма Сливочный 50% — 50 гривен вместо 76 (скидка 34%)
- Мороженое 70 г Рудь "Donut" — 19 гривен вместо 36 (скидка 46%)
- Шампунь 0,5 л Head&Shoulders 2в1 — 190 гривен вместо 283 (скидка 32%)
- Кава 230 г Jacobs Monarch — 174 гривен вместо 297 (скидка 41%)
- Мясо голени куриное Наша Ряба упаковка — 148 гривен вместо 186 (скидка 20%)
- Колбаса Мясная лавка/Своя линия Салями Фирменная — 292 гривны вместо 489 (скидка 40%)
- Морской коктейль 400 г Своя Линия глазированный — 123 гривны вместо 167 (скидки 26%)
- Шоколад 80г Рошен — 37 вместо 63 (скидка 41%)
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "АТБ" предлагает самую низкую цену на подсолнечное масло.