Масштабные скидки в "АТБ": на какие 10 товаров срезали до половины цены

Большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов

В супермаркетах "АТБ" продолжается еженедельная акция, во время которой многие товары продаются со скидками. Порой они доходят 50%.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно приобрести в сети "АТБ" по скидкам до 24 февраля 2026 года (включительно). Список:

Напиток "Живчик" 2л — 35 гривен вместо 55 (скидка 35%)

Чипсы 120г Lay's — 41 гривна вместо 70 (скидка 40%)

Крем-сыр 170 г Ферма Сливочный 50% — 50 гривен вместо 76 (скидка 34%)

Мороженое 70 г Рудь "Donut" — 19 гривен вместо 36 (скидка 46%)

Шампунь 0,5 л Head&Shoulders 2в1 — 190 гривен вместо 283 (скидка 32%)

Кава 230 г Jacobs Monarch — 174 гривен вместо 297 (скидка 41%)

Мясо голени куриное Наша Ряба упаковка — 148 гривен вместо 186 (скидка 20%)

Колбаса Мясная лавка/Своя линия Салями Фирменная — 292 гривны вместо 489 (скидка 40%)

Морской коктейль 400 г Своя Линия глазированный — 123 гривны вместо 167 (скидки 26%)

Шоколад 80г Рошен — 37 вместо 63 (скидка 41%)

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "АТБ" предлагает самую низкую цену на подсолнечное масло.