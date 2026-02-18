"АТБ" обвалил цены на популярный шоколад. Что сейчас можно купить почти за полцены

Этот шоколад любят и дети и взрослые

Популярный шоколад Millennium сейчас можно купить с большой скидкой. Сеть супермаркетов "АТБ" сделала выгодную акцию на два вида шоколада "Миллениум".

Со скидкой в 40%, начиная с 18 февраля можно купить 100-граммовую плитку молочного шоколада Millennium с миндалем и карамелью. Сейчас он стоит 58,90 грн. вместо 98,40 грн, сообщается на сайте "АТБ".

Также по акции продают белый шоколад Millennium весом 100 грамм с миндалем и кокосом. Цену снизили с 98,40 до 58,90 грн. Скидка также составляет 40%.

Скидки на шоколад Миллениум в "АТБ"

Акция на оба вида популярного шоколада Millennium продлится до 24 февраля. К слову, в "АТБ" с 18 по 24 февраля сделали привлекательные скидки и на другие сладости.

Какие еще сладости можно купить со скидками в "АТБ" сейчас

Конфеты от "Roshen" "Ромашка" и "Galaretka" весовые — 19,45 грн за 100 г (скидка -27%)

весовые — 19,45 грн за 100 г (скидка -27%) Конфеты от "Свиточ" "Звездное Сияние" — 30,35 грн (скидка -35%)

— 30,35 грн (скидка -35%) Конфеты "Lion" "Nestle" — 33,49 грн (скидка -35%)

— 33,49 грн (скидка -35%) Вафли "Roshetto" (Dark/Milk/Peanut, 34 г), "Roshen": — 9,30 грн (скидка -32%)

(Dark/Milk/Peanut, 34 г), "Roshen": — 9,30 грн (скидка -32%) Шоколад Roshen Aerated (экстрачерный/молочный/белый карамельный, ячеистый, 80 г) — 37,50 грн (скидка -41%)

Скидки на сладости в "АТБ"

