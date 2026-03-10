Трамп снимает нефтяные санкции с России и надеется, что это навсегда. Какова его главная цель

Американские ограничения в отношении российской нефти являются эффективным инструментом давления на Кремль, который теперь исчезнет

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные санкции "против некоторых стран" (очевидно, имея в виду Россию), упраздняются до стабилизации ситуации с ценами на нефть. Он добавил "возможно, нам не придется их снова вводить".

Что нужно знать:

С началом войны на Ближнем Востоке цены на нефть резко пошли вверх

Первоначально Трамп разрешил покупать российскую нефть Индии, представив это как "исключение"

Санкции, которые США осенью прошлого года ввели против российских нефтяных гигантов, являются эффективным инструментом давления на РФ

Об отмене санкций Трамп сказал в ходе общения с журналистами. Кроме того, он заверил, что война против Ирана закончится "очень скоро".

Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью снизить цены. Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится. Тогда, кто знает, возможно, нам не придется их снова вводить Дональд Трамп

Главная цель Трампа в отношении России

По мнению политолога, руководителя Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, на самом деле санкционное давление имеет один смысл — это попытка удержать в поле влияния. Идея санкций как наказания очень наивна, добавляет он, ведь де-факто это лишь метод коррекции поведения.

Но на самом деле полностью снять санкции с Р**ки надолго и системно смогут только в одном случае. Путин должен развернуться спиной к Китаю, — пишет он

Божко отмечает, что поведение России не удовлетворяет Трампа. Основная причина – не война против Украины, а союзнические отношения РФ с Китаем.

Пока это так, Белый дом спокойно не уснет. Вырывать из среды влияния КНР государства это едва ли не основное, чем пытается с горем пополам и не без рофла заниматься нынешний Белый дом … Оставлять РФ в объятиях Китая Белый дом не собирается, — объяснил политолог

Какие санкции против России вводили США

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛа 22 октября 2025 года. Компании были внесены в список SDN (красный список наиболее жестких санкций), предусматривающий полную блокировку активов и запрет на любые операции.

В санкционный список вошли более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Эти санкции вместе с санкциями против "теневого" флота танкеров, перевозящих российскую нефть, считаются одними из самых успешных в принуждении России к прекращению войны в Украине.

После полномасштабного нападения РФ на Украину тогдашний президент США Джо Байден ввел "сокрушительные" санкции против России. Они предусматривают ограничение возможности российских компаний вести расчеты в долларах и т.д.

Также Штаты 22 и 23 февраля 2022 г. ввели санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА). 23 февраля 2022 года США ввели санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2" и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Ранее Телеграф рассказывал, что США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение 30 дней. Москва может заработать дополнительно более миллиарда долларов на финансирование войны против Украины.