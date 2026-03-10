Трамп снимает нефтяные санкции с России и надеется, что это навсегда. Какова его главная цель
Американские ограничения в отношении российской нефти являются эффективным инструментом давления на Кремль, который теперь исчезнет
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные санкции "против некоторых стран" (очевидно, имея в виду Россию), упраздняются до стабилизации ситуации с ценами на нефть. Он добавил "возможно, нам не придется их снова вводить".
Что нужно знать:
- С началом войны на Ближнем Востоке цены на нефть резко пошли вверх
- Первоначально Трамп разрешил покупать российскую нефть Индии, представив это как "исключение"
- Санкции, которые США осенью прошлого года ввели против российских нефтяных гигантов, являются эффективным инструментом давления на РФ
Об отмене санкций Трамп сказал в ходе общения с журналистами. Кроме того, он заверил, что война против Ирана закончится "очень скоро".
Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью снизить цены. Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится. Тогда, кто знает, возможно, нам не придется их снова вводить
Главная цель Трампа в отношении России
По мнению политолога, руководителя Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, на самом деле санкционное давление имеет один смысл — это попытка удержать в поле влияния. Идея санкций как наказания очень наивна, добавляет он, ведь де-факто это лишь метод коррекции поведения.
Но на самом деле полностью снять санкции с Р**ки надолго и системно смогут только в одном случае. Путин должен развернуться спиной к Китаю, — пишет он
Божко отмечает, что поведение России не удовлетворяет Трампа. Основная причина – не война против Украины, а союзнические отношения РФ с Китаем.
Пока это так, Белый дом спокойно не уснет. Вырывать из среды влияния КНР государства это едва ли не основное, чем пытается с горем пополам и не без рофла заниматься нынешний Белый дом … Оставлять РФ в объятиях Китая Белый дом не собирается, — объяснил политолог
Какие санкции против России вводили США
Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛа 22 октября 2025 года. Компании были внесены в список SDN (красный список наиболее жестких санкций), предусматривающий полную блокировку активов и запрет на любые операции.
В санкционный список вошли более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Эти санкции вместе с санкциями против "теневого" флота танкеров, перевозящих российскую нефть, считаются одними из самых успешных в принуждении России к прекращению войны в Украине.
После полномасштабного нападения РФ на Украину тогдашний президент США Джо Байден ввел "сокрушительные" санкции против России. Они предусматривают ограничение возможности российских компаний вести расчеты в долларах и т.д.
Также Штаты 22 и 23 февраля 2022 г. ввели санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА). 23 февраля 2022 года США ввели санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2" и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Ранее Телеграф рассказывал, что США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение 30 дней. Москва может заработать дополнительно более миллиарда долларов на финансирование войны против Украины.