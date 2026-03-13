Несмотря на Иран: посол США сделал заявление по Трампу и войне в Украине

Дипломат описал подход президента США

Посол США в Бельгии Билл Уайт считает президента Дональда Трампа "единственным человеком на земле, способным покончить с ужасной войной" в Украине.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "Телеграфа" на полях конференции BEDEX в Брюсселе 12 марта.

Президент Трамп сосредоточен именно на этом. Вы и весь мир не могли бы иметь лучшего главного миротворца для этого. Знаете, многие другие наши президенты начинали войны, и эти войны продолжались и продолжались без конца. Он — единственный президент, не начавший ни одной новой войны, даже во время военной операции в Иране. И да благословит Бог наших военных, которые находятся в опасности. Но он очень сосредоточен на том, чтобы завершить войну в Украине, — сказал Уайт

Билл Уайт

Он добавил, что специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф также "на стороне" Украины.

Еще одна хорошая вещь для народа Украины – это то, что на их стороне есть такой человек, как Стив… Я молюсь, чтобы мы вскоре услышали хорошие новости, – отметил посол

Американский дипломат дал понять, что именно Россия не идет на заключение мирного соглашения.

Знаете, нам нужно, чтобы другая сторона – президент Путин – согласился. И я знаю, что президент Трамп работает над этим день и ночь, – подчеркнул Билл Уайт

На вопрос, не отвлекает ли ситуация на Ближнем Востоке внимание США от Украины, посол ответил следующее:

Если есть что-то, что я знаю о президенте Трампа, будучи его другом уже 35 лет, так это то, что он может делать гораздо больше одновременно, чем любой другой человек, которого я когда-либо встречал. Пока он руководит операцией в Иране, чтобы лишить мир террористического режима и помочь народу Ирана, он также ежедневно активно работает над вопросом Украины, — сказал Вайт

Напомним, на фоне войны в Иране США временно смягчили нефтяные санкции против России. Страны до 11 апреля могут покупать российскую нефть, которая была загружена на суда до 12 марта.