"Искусство быть собой": Даша Астафьева очаровала весенними фото

Новость обновлена 12 марта 2026, 08:54
Даша Астафьева показала на фото своих домашних любимцев. Фото https://www.instagram.com/da_astafieva/

Певица поделилась подборкой снимков из своей жизни

Даша Астафьева — известная украинская певица, модель и общественный деятель. Она во время войны осталась в Украине и первые месяцы вторжения активно участвовала в волонтерской кухне, которая кормила военных. Певица активно ведет свои соцсети и часто делится кадрами из своей жизни с поклонниками.

Так, в этот раз Даша опубликовала в Threads подборку рандомных кадров, на которых предстала в разных образах, а также показала своих домашних любимцев.

На одном из фото Астафьева в симпатичном свитере сняла себя в зеркало на телефон. На еще одном кадре она позирует на прогулке с букетами цветов, а на другом — с родными и близкими ей людьми.

Даша Астафьева
Даша Астафьева. Фото: https://www.threads.com/@da_astafieva

Однако больше всего привлекли внимания фотографии с собаками Даши. Похоже артистка часто фотографирует забавные моменты со своими песиками.

Март зарождает надежды профессионально. Вот вам рандомы. Так много сюрпризов. Я едва молчу. Ждем вместе. Говорите, какая любимая

подписала фото Астафьева

Даша Астафьева собаки
Домашние любимцы Астафьевой. Фото: https://www.threads.com/@da_astafieva

Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки артистки:

  • То фото, где собачка белая зацемана. А так все фото теплые и отличные.
  • Эти дружечки точно сядут в одном поле.
  • Братья по устоям.
  • Вы прекрасна!
  • Какая же вы крутая! Искусство быть собой.
  • А где рыбка?
  • Произведение искусства.
  • Даша, ну вы просто джуси.
  • Вот пример для других блоггеров
  • Я за Патрика! Птичку жалко!
Даша Астафьева фото
Комментарии под постом Даши Астафьевой

