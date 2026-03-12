"Искусство быть собой": Даша Астафьева очаровала весенними фото
Певица поделилась подборкой снимков из своей жизни
Даша Астафьева — известная украинская певица, модель и общественный деятель. Она во время войны осталась в Украине и первые месяцы вторжения активно участвовала в волонтерской кухне, которая кормила военных. Певица активно ведет свои соцсети и часто делится кадрами из своей жизни с поклонниками.
Так, в этот раз Даша опубликовала в Threads подборку рандомных кадров, на которых предстала в разных образах, а также показала своих домашних любимцев.
На одном из фото Астафьева в симпатичном свитере сняла себя в зеркало на телефон. На еще одном кадре она позирует на прогулке с букетами цветов, а на другом — с родными и близкими ей людьми.
Однако больше всего привлекли внимания фотографии с собаками Даши. Похоже артистка часто фотографирует забавные моменты со своими песиками.
Март зарождает надежды профессионально. Вот вам рандомы. Так много сюрпризов. Я едва молчу. Ждем вместе. Говорите, какая любимая
Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки артистки:
- То фото, где собачка белая зацемана. А так все фото теплые и отличные.
- Эти дружечки точно сядут в одном поле.
- Братья по устоям.
- Вы прекрасна!
- Какая же вы крутая! Искусство быть собой.
- А где рыбка?
- Произведение искусства.
- Даша, ну вы просто джуси.
- Вот пример для других блоггеров
- Я за Патрика! Птичку жалко!
