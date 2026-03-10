Мужа предательницы Тодоренко и ее саму "умножили на ноль" в России: что они натворили

Телеведущая и ее муж нарвались на беспощадный хейт в России

Регина Тодоренко — российская телеведущая и певица, которая родилась в Украине, но предпочла молчать о войне. За это ее возненавидели украинские поклонники. А теперь хейтят еще и в России, причем не только ее саму, но и мужа Влада Топалова.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

В сети нашли отрывок интервью восьмилетней давности, в котором Топалов рассказывает, как ненавидел "омерзительных животных" своей первой жены Ксении Данилиной.

По словам Топалова, он ненавидел их всей душой и представлял, как изувечивает этих животных.

Я мечтал изувечить их. Ловил себя на мысли, что с удовольствием брошу их в костер рассказал Топалов в том интервью

За такие заявление в прошлом влада Топалова требуют "отменить" уже сейчас. Под раздачу попала и Регина Тодоренко, которая недавно оскандалилась своими странными признаниями в шоу "Пожалуйста, не рассказывай".

Телеведущая в одном из выпусков со смехом призналась, как едва не убила своего друга. Оказалось, что она решила проверить на знакомом свою теорию, что "все болезни — психосоматика" и тайком положила ему в чай мед, хотя парень предупредил заранее, что на мед у него аллергия. После этого у него случился отек Квинке и он едва не умер.

Тодоренко призналась, как едва не убила друга

Также Тодоренко припомнили мерзкую историю, как она снимала контент во время того, как ее мужу стало плохо. Во время поездки на Байкал Топалов отравился ухой, которую его жена есть не стала.

В скорой у него начались судороги и Регина решила, что такой классный контент упускать нельзя и начала снимать все это на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у предательницы Тодоренко проблемы с российским мужем. Оказалось, что Топалов время от времени напивается.