Угроза или политический ход? Почему Орбан сейчас набросился с обвинениями на Украину

Нагнетание обстановки происходит не случайно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду заявил, что Украина якобы планирует сорвать работу венгерской энергетической системы. На фоне этого он распорядился развернуть военных и технику для защиты критически важной инфраструктуры. Но что происходит на самом деле и чего ждать дальше?

Что нужно знать:

Антиукраинская риторика используется для мобилизации электората на фоне падения рейтингов перед выборами

Опросы показывают рост поддержки оппозиции, что повышает риск для власти

Не исключены провокации и возмутительные заявления в дальнейшем

Соответствующую информацию 25 февраля опубликовал Reuters. Заявление прозвучало после остановки работы нефтепровода "Дружба". В Украине говорят, что причиной отключения электроэнергии стал удар дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины. Сам же Орбан заявил, что остановка работы "Дружбы" была вызвана "политическими, а не техническими причинами".

"Я вижу, что Украина готовит дальнейшие действия по срыву работы венгерской энергетической системы", — сказал Орбан.

"Телеграф" решил обратиться к экспертам, чтобы выяснить, что на самом деле может стоять за словами венгерского премьер-министра.

"Орбан использует антиукраинскую риторику из-за низких рейтингов"

Политический эксперт Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" говорит, что за полтора месяца до дня парламентских выборов в Венгрии 12 апреля, позиции Орбана заметно ослабевают, а оппозиционные силы усиливают давление. На фоне этого он пытается использовать антиукраинские настроения в Венгрии, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Его не останавливает даже тот факт, что в нынешней ситуации и в любой другой представить себе, что Украина совершает акт агрессии против страны НАТО и Европейского Союза, а Венгрию оттуда же никто не исключал, правда, это надо иметь очень извращенную фантазию. Вероятно, Орбан уже исчерпал свой властный ресурс, то есть ему уже нечего предложить венгерскому избирателю, и поэтому он будет делать такие фантастические заявления и делать все для того, чтобы доказать, что у нас все плохо и мы готовы к агрессии против Венгрии. объяснил Магда.

При этом, собеседник говорит, что противодействовать такой риторике непросто, поскольку Венгрия является членом НАТО и ЕС. В Киеве, вероятно, будут искать асимметричные способы донесения своей позиции до международного сообщества.

Евгений Магда. Фото facebook.com/yevhen.mahda

"Оппозиция растет, не исключены провокации"

Заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма", директор программы Региональных инициатив и соседств Сергей Герасимчук поделился своим мнением с "Телеграфом" по поводу данной ситуации. Он говорит, что свежие опросы показывают разрыв между партией Виктора Орбана "Фидес" и венгерской оппозиционной партией "Тиса" растет.

Результаты говорят о том, что партия лидера венгерской оппозициии "Тиса" Петера Мадяра опережает партию Орбана на 20%.

Вместе с тем, Орбан осознает: в случае проигрыша он рискует не только потерять власть, но и сесть в тюрьму и будет бороться до последнего. Я не исключаю провокаций и операций под чужим флагом. Не исключаю дальнейшего нагнетания обстановки и попыток запугать избирателя. Даже не исключаю попыток отсрочки выборов из-за чрезвычайного положения. Тем не менее, хочется надеяться, что это агония режима говорит эксперт.

Сергей Герасимчук. Фото: Facebook

"Мы услышим еще много интересного и возмутительного"

Политолог, юрист-международник Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" сказал, что ответ на происходящую ситуацию один — выборы.

Риторика Орбана одинаковая перед каждыми выборами. Только он и его партия отстаивает интересы Венгрии – это основной тезис. Все остальные действуют в интересах ЕС, Украины, кого-то еще. А вот он может оградить простых венгров. Но поскольку грядущие выборы для Орбана будут крайне сложными, ввиду последнего опроса, то абсурдность заявлений растет. Надо быть готовыми, что мы услышим еще много интересного и возмутительного. полагает эксперт.

При этом Еделев отметил, что тактика Орбана не кажется проигрышной, даже учитывая ее абсурдность. По партийным спискам его партия, по всей вероятности, проигрывает.

Но большинство мест в венгерском парламенте избирается по мажоритарной системе. Мажоритарщик от партии власти всегда имеет поул-позицию. Плюс риторика безопасности, которая может на кого-то подействовать. Поэтому таких заявлений будет все больше и больше подытожил собеседник.

Роман Еделев / Громадське радіо

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Орбан стал героем мемов после одного из заявлений об Украине.