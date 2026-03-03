Укр

До почти 60% экономии: 12 товаров в "Fozzy" со сниженными ценами

Марина Бондаренко
В сети "Fozzy" стартовали приятные скидки на ряд популярных товаров — отдельные позиции можно приобрести со скидкой до почти 60%.

Акция охватывает как продукты повседневного потребления, так и сладости и бытовые товары. "Телеграф" собрал 12 предложений, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

Товары со скидками:

  1. Колбаса "Мясная Гильдия" "Салями Королевская" 450 г — 99,99 грн (-47%)
  2. Мясо бедра куриное охлажденное (кг) — 169,00 грн (-23%)
  3. Корм для кошек Felix Fantastic с курицей 85 г — 14,89 грн (-24%)
  4. Омыватель стекла "George" Лимон -22°C 4 л — 149,00 грн (-31%)
  5. Полотенца бумажные "Снежная Панда" Optima XL — 129,00 грн (-35%)
  6. Вареники "Рудь" 100% с картофелем и сливками 600 г — 44,99 грн (-58%)
  7. Сыр Holland Маасдам 45% (кг) — 389,00 грн (-44%)
  8. Булка "Fоzzy" "Французская" подовая 400 г — 27,99 грн (-30%)
  9. Молоко "Ферма" ультрапастеризованное 2,5% 900 г — 34,99 грн (-44%)
  10. Вермишель Extra быстрого приготовления со вкусом курицы 60 г — 7,99 грн (-33%)
  11. Батончик KitKat "Фингерс" вафельный 41,5 г — 25,99 грн (-38%)
  12. Polus вафельный глазированный 50 г — 14,99 грн (-32%)

Наибольшей скидкой отличились вареники "Рудь" — минус 58%. Акционные предложения действуют ограниченное время, так что покупателям стоит поторопиться, чтобы воспользоваться выгодными ценами.

