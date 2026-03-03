Он чуть ли не на каждом перекрестке: важный знак, значение которого знают не все

Знак часто сопровождается дополнительными табличками

На дорогах можно встретить знак с восклицательным знаком. Многие водители его не знают и проезжают мимо, не задумываясь, что он предупреждает об опасном участке дороги.

На самом деле, этот знак сигнализирует о таких местах, где условия движения могут быть нестандартными или опасными, и игнорировать его не стоит. На сайте "vodiy.ua" объясняют, что это знак "Аварийно опасный участок (другая опасность)".

Его устанавливают перед участками дороги, где геометрические параметры проезжей части, радиусы кривых или вертикальные перепады не соответствуют строительным нормам.

Знак может сопровождаться специальными табличками 7.21.1–7.21.5, которые уточняют вид опасности. Это помогает водителям подготовиться к конкретным условиям: резким поворотам, неровностям, сужениям или другим опасным изменениям на дороге. Устанавливают его за пределами населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до опасного участка, в городах — на 50-100 м. При необходимости расстояние корректируется табличкой "Расстояние до объекта".

Дорожная ситуация. Фото: vodiy.ua

Несмотря на свою простоту, восклицательный знак – это сигнал бдительности: проезд без внимания к нему может стать причиной аварии. Даже опытные водители иногда недооценивают предупреждения, что повышает риск на опасных участках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об еще одном дорожном знаке, который часто забывают водители, потому что встречают довольно редко. Его игнорирование может завершиться аварией.