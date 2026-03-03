Общается с Тимошенко и хочет стать мэром Киева? Что известно о главной ведьме Украины Марии Тихой

Марию уже давно звали в политику

Главная ведьма Украины Мария Тихая, которая поддержала Юлию Тимошенко во время судебного заседания, видит свою дальнейшую карьеру в политике. Женщина заявила, что хотела бы занять кресло мэра Киева.

Что известно:

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тихая в будущем намерена связать свою жизнь с политикой

Главная ведьма Украины рассказала о своих отношениях с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Марии Тихой и ее деятельности. Мы узнали некоторые факты из ее жизни.

Мария Тихая — что известно о главной ведьме Украины

Мария Тихая родилась в 1996 году и живет в Киеве. Она называет себя наследственной ведьмой, тарологиней и некроманткой, а широкую известность получила после участия в 21-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов". Со временем за ней закрепилось звание "самой медийной ведьмы Украины".

Как выглядит Мария Тихая

Сейчас Тихая активно ведет YouTube-канал, где публикует прогнозы, размышления об энергетике людей и событиях в стране, в том числе делает предсказания о войне между Украиной и Россией, которые, по ее словам, сбываются с точностью 99%. Она зарабатывает на обрядах, ритуалах и личных консультациях.

Мария Тихая зарабатывает на ритуалах и прогнозах

В интервью программе "Слава +" Мария рассказала, что срочная ее консультация стоит 50 тысяч гривен, а прием по предварительной записи — 20 тысяч. И она будет продолжать заниматься этой деятельностью и сохранять за собой статут "самой медийной ведьмы".

Мария Тихая хочет стать мэром Киева

Но при этом Тихая свое будущее видит в политике. По ее словам, ее неоднократно звали в политику, но пока время еще не пришло. При этом своих амбиций "ведьма" не скрывает и заявила, что хотела бы занять кресло мэра Киева:

Касательно своей дальнейшей жизни, то я думаю, что буду в политике. Ну, я знаю это. Я пока не знаю, мэром я буду или нет, или министром простом, депутатом… Но честно хочу мэром быть Киева, хочу порядок навести, но легче было бы министром быть Мария Тихая

Мария Тихая рассказала о дальнейших планах

Также она прокомментировала обсуждаемое в сети фото с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, сделанное во время судебного заседания. На вопрос о личном общении Мария ответила, что не может говорить об этом:

Скажем "да", но не могу в открытую говорить, но есть кое-что. Юлия Владимировна уважает меня как личность. Любит прогнозы смотреть мои. По YouTube"….Я считаю, что все, что произошло, некорректно по отношению к ней. Она — единственный политик, который 30 лет в политике. Действительно политик Главная ведьма Украины

Мария Тихая и Юлия Тимошенко

"Телеграф" писал ранее, что экс-участница "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая призналась, к ней обращаются чиновники, которых "прижало" СБУ. За свои услуги "ведьма" ы депутатов берет в десять раз большую цену.