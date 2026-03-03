"Динамо" - "Ингулец": онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины (видео)

Чемпион Украины попытается пройти команду из Первой лиги

Во вторник, 3 марта, киевское "Динамо" сыграет четвертьфинальный поединок Кубка Украины сезона 2025/26. Соперником Бело-синих станет перволиговый "Ингулец".

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Ингулец" в Киеве

Победитель пройдет в полуфинал Кубка Украины

Ранее Бело-синие выбили из турнира "Шахтер"

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Ингулец" от YouTube-канала "УПЛ ТБ". Начало игры, которая состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, "Ингулец" в 1/32 финала Кубка Украины обыграл "Карбон" (1:2), а затем прошел "Подолье" (4:1) и "Викторию" (1:0). Киевляне, в свою очередь, стартовали в Кубке Украины в 1/16 финала. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1). Потом "динамовцы" выбили из турнира донецкий "Шахтер" (2:1).

В Других четвертьфиналах КУ-2026 сыграют "Металлист 1925" — "Локомотив" (Киев), "Чернигов" — "Феликс" (Мариуполь) и ЛНЗ — "Буковина". Противостояние состоит из одного поединка. При ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.