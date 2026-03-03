Почему ситуация со светом улучшилась: Шмыгаль рассказал, чего ждать летом

Энергетики восстановили мощности, однако систему по-прежнему нужно балансировать

В Украине существенно сократился дефицит электроэнергии. По состоянию на начало марта дефицит составляет 1 ГВт, а это в пять-шесть раз меньше, чем было зимой. Улучшение ситуации стало возможным благодаря оперативной работе энергетиков и круглосуточным ремонтам поврежденной инфраструктуры.

Что нужно знать:

Сокращение дефицита позволяет уменьшать количество очередей отключений

Бизнес активно адаптируется к условиям энергосистемы, внедряя распределенную генерацию

Самым быстрым и доступным источником новой генерации остается солнечная энергетика

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании СНБО 3 марта. По его словам уменьшение дефицита дает возможность сокращать количество очередей отключения света для населения.

Это позволяет дать более легкие графики для бизнеса, но в любом случае бизнес сегодня вынужденно быстро адаптируется, вводит свою распределенную когенерацию. Конечно, сегодня в Украине самый дешевый способ, самый быстрый – это солнце, но солнца в Украине много отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что с наступлением солнечных дней и с приходом лета будет недостаток солнечной энергии. Его необходимо компенсировать установкой соответствующих батарей. Будущая солнечная генерация должна устанавливаться параллельно с установкой соответствующих аккумуляторных батарей, которые смогут накапливать и немного выравнивать этот график, который в дневное время несбалансированный.

Солнце покрывает потребность только обеденных часов. Достаточно высокая, скажем так, генерация в обеденные часы. Если мы можем и имеем возможность сохранить это сгенерированное солнцем электричество в обеденное время, и использовать его в вечерний пик во время вечернего потребления, тогда это, собственно, балансировка энергосистемы. Это одна из наших стратегических целей

В пасмурную погоду производство, наоборот, падает. То есть, солнце — несбалансированный и ненадежный источник энергии. Соответственно, его нужно балансировать.

Среди ключевых факторов, которые будут влиять на прохождение весенне-летнего периода являются продолжение российских атак на инфраструктуру, уровень защищенности объектов и распределение генерации для того, чтобы обеспечить стабильность системы.

Конечно, мы готовимся ко всем возможным сценариям. подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как государство планирует готовиться к следующей зиме. Уже разрабатывается ряд мер и планов на отопительный сезон.