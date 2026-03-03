У энергообъектов поставят ПВО? Как государство планирует готовиться к следующей зиме

Некоторые запчасти на ТЭЦ предоставят партнеры

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что зима 2026 года была самой тяжелой за четыре года полномасштабного вторжения. Государство уже разрабатывает ряд мер и планов на следующий отопительный сезон.

Об этом Свириденко сообщила на заседании СНБО, главной темой которого стали "Комплексные планы устойчивости украинских городов и регионов", передает корреспондент "Телеграфа".

Главные заявления премьер-министра

В течение зимы 2025-2026 Россия направила на Украину 700 различных типов ракет, более 19 тысяч дронов. Однако наша система выдержала, хотя и получила на значительный урон. Поэтому основная задача сейчас – это подготовиться к следующему отопительному сезону.

План устойчивости (рассматриваемый на заседании СНБО — ред.) состоит из четырех пунктов. Они включают создание второго и третьего уровня защиты для энергообъектов. Также построение дополнительной генерации и децентрализованное теплоснабжение и водоснабжение.

Стратегическая цель, которой нужно достичь, – это 4 ГВт мощностей, их следует построить. До начала отопительного сезона на уровне государства будет введено +1,5 ГВт: 400 МВт – это государственные предприятия, а 330 МВт будут введены по результату проведения предварительных конкурсов на распределенную генерацию. Остальное – это бизнес.

Юлия Свириденко

Какая ситуация с Киевом

По словам Свириденко, нужно думать и о барьерах для городов и частного сектора. Однако на заседание СНБО Киев не представил свой план устойчивости. Теперь столице дали неделю, чтобы подать план со всеми нужными подписями.

"Нам важно, чтобы каждый глава города, каждый глава области, а мы как правительство внесли полную персональную ответственность за подготовку областей, городов к следующему опальному сезону. И за выполнение, не выполнение или несвоевременное выполнение несли ответственность", — говорит премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что Киев вовремя не представил план устойчивости.

"На СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. Сегодня Киев был не готов – как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — подчеркнул президент.

Главные заявления Шмыгаля

На заседании СНБО также выступал министр энергетики Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в настоящее время Минэнерго сосредоточено на восстановлении энергетики и защите транзита электроэнергии, сюда также относят газ. Шмыгаль заявил:

Газовые хранилища должны иметь второй уровень защиты – бетонные укрытия, бетонированные конструкции. То есть иметь полную противошахедную и противоракетную защиту.

Еще одно важное направление – подготовка резерва оборудования. Украина работает над тем, что иметь свой запас резервов, закупаемых у партнеров. Их будут хранить и за пределами государства.

Важный элемент – это распределенная генерация. Это касается администраций городов, регионов и государства. Проект на этот год включает 392 МВт – будет создавать Нафтогаз и 92 МВт – будет создавать оператор газотранспортной системы. Также подготовка к следующей зиме включает закачку газа в наши хранилища – 13 млрд кубов.

Денис Шмыгаль. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

ПВО и закупка у партнеров доноров для ТЭС, ТЭЦ

Украина планирует усилить ПВО на энергообъектах, говорит Шмыгаль. По его словам, речь идет о государственных и частных компаниях, которые смогут закупать нужное оборудование – от РЭБ до боевых систем. Но это будет происходить в координации с Минобороны, ведь нужно, чтобы на объектах были те, кто может этим оборудованием пользоваться.

"Компания получает и закупает такое оборудование, обучает работников на время военного положения, становится элементом противовоздушной обороны страны. Она подлежит координации воздушным командованием. То есть это не самостоятельная работа, а работа под полной координацией воздушного командования, соответственно Воздушных сил", — объясняет министр энергетики.

Работники ДТЭК. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Возобновление энергетики включает и работу с партнерами. Так, по словам Шмыгаля, от Латвии Украина получит списанные ТЭЦ, но их можно использовать. Эти объекты поедут не только в Киев, но и в другие прифронтовые города.

"Две угольных ТЭС в Германии сейчас мы осматриваем, также две ТЭЦ в Австрии осматриваем и есть еще порядка пяти восточноевропейских стран, которые готовы предоставить для Украины так называемые декомиссированные списанные станции, угольные или газовые. Они могут быть использованы в качестве доноров для восстановления", — добавляет министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назвал главные цели следующих атак России, на этот раз не энергетика.