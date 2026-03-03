Усик зібрався у президенти України? Чи має він шанси і в чому головні нюанси

Експерти висловили свою думку про політичні амбіції спортсмена

Відомий український боксер Олександр Усик заявив, що за кілька років готовий піти в політику і не розглядає посади нижче за президентську. Експерти вже оцінили, чи має Усик шанси на високий результат у разі виборів.

Що потрібно знати:

Згідно з дослідженням компанії Ipsos (лютий 2026 року), Усик має 56% довіри серед українців

Навколо Усика можуть сформувати політичний проект із серйозним фінансуванням

На думку одного з експертів, нинішні фаворити — Зеленський та Залужний, а рейтинг Усика становить лише 2–3%

Таку заяву спортсмен зробив в інтерв’ю українському ведучому Андрію Бєднякову. За його словами, ще кілька років він готовий присвятити своїй спортивній кар’єрі.

"Я ще кілька років планую побоксувати. А потім є такі плани – попрацювати на державу. Нижче, ніж президент, я нікуди йти не збираюся", – сказав Усик.

За даними дослідження міжнародної компанії Ipsos у лютому 2026 року, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг довіри серед українців із показником 63%. На другому та третьому місцях опинилися боксер Олександр Усик із 56% довіри та голова Офісу президента Кирило Буданов із 55%. Четверте місце зайняв нинішній президент Володимир Зеленський.

Рейтінрг довіри. Скріншот: Ipsos

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб дізнатися, чи можливий такий сценарій надалі і чи буде його підтримка як кандитата в президенти України.

Кремль, гроші та популярність

Політолог Віктор Небоженко каже, що популярність спортсмена, фінансова підтримка та зовнішні інтереси роблять таку можливість реалістичною. При цьому Росія може бути зацікавлена в підтримці таких популярних публічних фігур.

Є гроші кремлівські, є люди, котрі йому симпатизують. І головне, Кремль допоможе йому отримати кілька відсотків в Україні. пояснює співрозмовник.

За словами експерта, раніше подібні стратегії використовувалися з іншими політиками, такими, як Віктор Медведчук.

Так, Усік може залучити голоси, насамперед у центральній та східній Україні, що зробить його помітним гравцем на політичній арені. Експерт наголошує, що навколо Усика створять партію, підберуть консультантів та забезпечать велике фінансування.

Навколо нього сформують партію, йому підберуть якихось консультантів. І все, гроші величезні. Ну, подивіться, як у нещасну, маленьку Молдову вклали 100 млн. рублів. А Україна величезна. Йому не треба навіть думати про гроші. А у росіян не так багато варіантів, розумієте? Вони змусять Усика одягнути вишиванку, взяти лампадку, вивчити 300 українських слів і скажуть: "Все, він уже перефарбувався. Він уже свідомий". І такий не один буде — а 4-5 підсумував експерт.

Основна мета проекту з Усиком — закріпити вплив у центральній Україні та створити стійку електоральну базу, використовуючи його популярність та фінансову підтримку.

Таким чином, на думку експерта, Усик має всі шанси стати помітним гравцем на політичній арені, хоча його президентство, якщо воно відбудеться, навряд чи буде довгим та всенародним.

Віктор Небоженко. Фото: Facebook

Немає шансів на президентську посаду

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" каже, що електроральних шансів у Усика немає навіть на вихід до другого туру.

Головні фаворити залишаються колишніми – Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Далі — Буданов, Порошенко тощо. Усик, згідно з останніми даними, набирає лише 2–3% голосів. Він не має шансів не те що на перемогу, а на вихід у другий тур наголосив Фесенко.

Фесенко додав, що Усіка не сприймають як політичну фігуру і як постать у контексті нинішньої війни та викликів для України.

Історія не повториться, як у 2019 році. Тоді був запит на неполітичну фігуру. Була криза довіри до політичних еліт. І спрацювала модель, яку Зеленський сам сформулював для виборців і вони її прийняли. Це голосування за неполітика – модель, яка була у його серіалі "Слуга народу". Але зараз не голосуватимуть за людину, яка не готова з погляду навичок, досвіду, до того, щоб очолити країну в такій складній ситуації. вважає Фесенко

При цьому за Усика голосуватимуть переважно фанати і люди без яскраво виражених політичних переваг, але це не дасть йому значної електоральної ваги. При цьому впізнаваність Вуса серед населення обмежена:

Якщо Зеленського, Залужного та Порошенка знають усі, то Усика знають далеко не всі. Я припускаю, що не менше 30–40% людей взагалі не знають, хто він такий наголосив співрозмовник "Телеграфа".

Він наголошує, що звертати увагу потрібно не на "рейтинги довіри", а на електоральні рейтинги. На думку експерта, амбіції у Усика є, але він неадекватно оцінює свої політичні перспективи. При цьому шлях Усика в політику можливий лише в майбутньому, за певних умов.

Якщо завершиться війна, з’явиться нове розчарування у владі, Усик зможе проявити себе як критик влади та запропонувати реалістичну концепцію розвитку країни, а навколо нього зберуться представники частини суспільства та еліт – тоді у нього можуть виникнути шанси сказав експерт.

Однак на даний момент, за словами експерта, ідея нових осіб у політиці не має попиту: "Зараз запит суспільства — на досвідчених лідерів, здатних забезпечити безпеку, а не на нових осіб. Усик у цю концепцію не входить".

Володимир Фесенко. Фото: uatv

Популярність Усіка не гарантує йому успіху на виборах

Український політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" каже, що важливо розрізняти довіру до особи та електоральний рейтинг, тобто готовність людей проголосувати за кандидата. Тобто Усик має високий рейтинг довіри — українці знають його як спортсмена, пишаються його досягненнями, він на увазі. Але впізнаваність не дорівнює готовності голосувати.

"Ми неодноразово бачимо, що популярні спортсмени, співаки в нашій країні, мають високий рейтинг впізнаваності. Але тут важливо дуже розуміти, що впізнаваність далеко не дорівнює електорабельності. каже він.

Вусик вже має "низький емоційний поріг" — людям не потрібно знайомитися з ним заново, щоб зрозуміти хто він. В умовах сучасної української політики, де символи та емоції часом важливіші за конкретні дії, ця популярність може відіграти роль. Однак це поки що не перетворюється автоматично на готовність голосувати за нього.

Експерт наголосив, що участь у виборах — це не лише про довіру. Важливими є команда, організаційна структура та конкретні політичні заяви. Якщо Усик вирішить йти у президенти, йому доведеться формулювати позицію з ключових питань: війна, післявоєнне відновлення, біженці, церква. Частині аудиторії, яка довіряє йому як спортсмену, це може не сподобатися і вона перестане сприймати його як кандидата.

Якубін каже, що Усик має потенційно високі шанси взяти участь у кампанії і досить результативно, враховуючи його рейтинг довіри. Але знов-таки варто розуміти, що це не означає довіри до нього як до політичної фігури.

Багато залежить від того, коли відбудуться вибори, хто братиме участь — Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов та інші — і які будуть політичні умови. Передстартові можливості є, але вони не гарантують високого результату пояснив експерт.

Українці скептично ставляться до політиків та інакше сприймають відомих спортсменів чи артистів.

Олексій Якубін. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Усик заступився за топ-силовика на тлі гучних рішень Зеленського.