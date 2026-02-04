Отец умер 14 лет назад, а мама просила уйти с бокса: что известно о родителях Усика
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Родители боксера познакомились в Крыму
Александр Усик — олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, один из самых титулованных боксеров в истории Украины, который является отцом четырех детей. Свои великие победы он посвящает родителям. Отец спортсмена умер в 2012 году и эту потерю он называет одной из самых болезненных в жизни.
Что следует знать
- Родители Александра Усика родом Черниговщины и Сумщины, а познакомились в Крыму
- Отец спортсмена, ветеран Афганистана, ушел вскоре после победы сына на Олимпиаде-2012, так и не увидев его золотую медаль
- Мама чемпиона, Надежда Петровна, сейчас проживает на деоккупированной Черниговщине и уговаривала сына покинуть профессиональный ринг
Родители Александра Усика – кто они
Александр Усик родился 17 января 1987 в Симферополе. Его родители происходили из северных регионов Украины. Мама спортсмена родом из Черниговской области, из села Роботин. Она переехала в Крым, где работала в сфере строительства.
Отец будущего чемпиона был уроженцем Сумской области. В молодости он проходил военную службу в советской армии, в частности, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Когда он демобилизовался, переехал в Крым, где работал телохранителем. Там и познакомились родители Усика.
Детство Александра Усика
Детство Александра нельзя назвать беззаботным. В младших классах он серьезно заболел – перенес тяжелую форму пневмонии. Именно после этого врачи посоветовали родителям обратить внимание на спорт как способ укрепления здоровья.
Первой спортивной любовью Усика был футбол. Он занимался в футбольной школе, играл за детские команды и даже рассматривал возможность профессиональной карьеры. Однако из-за финансовых трудностей семья была вынуждена искать другой вид спорта, ведь футбол требовал постоянных расходов.
Один из самых трудных моментов в жизни боксера — потеря отца. Он умер в 2012 году, незадолго после того, как узнал об олимпийском золоте сына в Лондоне. Усик признавался, что не успел показать отцу медаль, но называл эту победу общей.
В интервью Славе Демину Александр делился, что последними словами отца перед смертью были "Саныч, люблю тебя". В тот момент он почувствовал радость, потому что эта фраза прозвучала впервые в жизни боксера.
Мама Александра Надежда Петровна сейчас живет на Черниговщине. После боя боксера с Тайсоном Фьюри 18 мая 2024 года она просила сына завершить карьеру, но тот отказался.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит красавица-жена Александра Усика. Они женаты с 2009 года и воспитывают четырех детей.