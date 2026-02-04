Отец умер 14 лет назад, а мама просила уйти с бокса: что известно о родителях Усика

Родители боксера познакомились в Крыму

Александр Усик — олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, один из самых титулованных боксеров в истории Украины, который является отцом четырех детей. Свои великие победы он посвящает родителям. Отец спортсмена умер в 2012 году и эту потерю он называет одной из самых болезненных в жизни.

Что следует знать

Родители Александра Усика родом Черниговщины и Сумщины, а познакомились в Крыму

Отец спортсмена, ветеран Афганистана, ушел вскоре после победы сына на Олимпиаде-2012, так и не увидев его золотую медаль

Мама чемпиона, Надежда Петровна, сейчас проживает на деоккупированной Черниговщине и уговаривала сына покинуть профессиональный ринг

Родители Александра Усика – кто они

Александр Усик родился 17 января 1987 в Симферополе. Его родители происходили из северных регионов Украины. Мама спортсмена родом из Черниговской области, из села Роботин. Она переехала в Крым, где работала в сфере строительства.

Александр Усик с матерью. Фото: соцсети

Отец будущего чемпиона был уроженцем Сумской области. В молодости он проходил военную службу в советской армии, в частности, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Когда он демобилизовался, переехал в Крым, где работал телохранителем. Там и познакомились родители Усика.

Родители Александра Усика. Фото: соцсети

Детство Александра Усика

Детство Александра нельзя назвать беззаботным. В младших классах он серьезно заболел – перенес тяжелую форму пневмонии. Именно после этого врачи посоветовали родителям обратить внимание на спорт как способ укрепления здоровья.

Семья Александра Усика. Фото из открытых источников

Первой спортивной любовью Усика был футбол. Он занимался в футбольной школе, играл за детские команды и даже рассматривал возможность профессиональной карьеры. Однако из-за финансовых трудностей семья была вынуждена искать другой вид спорта, ведь футбол требовал постоянных расходов.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Один из самых трудных моментов в жизни боксера — потеря отца. Он умер в 2012 году, незадолго после того, как узнал об олимпийском золоте сына в Лондоне. Усик признавался, что не успел показать отцу медаль, но называл эту победу общей.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В интервью Славе Демину Александр делился, что последними словами отца перед смертью были "Саныч, люблю тебя". В тот момент он почувствовал радость, потому что эта фраза прозвучала впервые в жизни боксера.

Мама Александра Надежда Петровна сейчас живет на Черниговщине. После боя боксера с Тайсоном Фьюри 18 мая 2024 года она просила сына завершить карьеру, но тот отказался.

Александр Усик с матерью. Фото: соцсети

