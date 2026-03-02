Зима возвращается? Днепр накроют морозы до -8 именно тогда, когда все ждали весны

Не торопитесь прятать пуховики

В Днепр первые дни марта принесут переменную и контрастную погоду. После мягкого и солнечного начала недели с весенним теплом горожан ждет резкое похолодание с морозами. Уже с 3 марта температура будет постепенно снижаться и только на следующей неделе синоптическая ситуация изменится — воздух снова прогреется до +8 градусов, возвращая ощущение весны.

Что следует знать

Начало марта в Днепре ознаменуется резкими перепадами от весенних +8 °C до суровых ночных морозов.

Самым холодным днем станет 10 марта, когда дневная температура упадет до -4 °C, а ночью столбики термометров покажут -8 °C

Настоящее потепление и комфортные +8 °C вернутся в город только после 12 марта.

Во вторник, 3 марта, днем воздух прогреется до примерно +5 °C, что немного прохладнее, чем в предыдущие дни. Атмосфера будет в основном облачной, без существенных осадков, туман и гололедица утром возможны, поэтому теплая верхняя одежда и обувь не помешают.

Погода в Днепре на 3 марта. Фото: ventusky

В среду, 4 марта, погода почти не изменится. Днем будет держаться около +5 °C, снова без значительных осадков. Это хороший день для того, чтобы завершить дела на свежем воздухе, но все еще следует быть готовыми к прохладному утру.

Погода в Днепре на 4 марта. Фото: ventusky

В четверг, 5 марта, ожидается легкое потепление. Днем воздух прогреется до +7 °C, хотя утром и ночью будет около +3 °C. Такой перепад температур делает пару слоев одежды оптимальным выбором — легкий свитер под курткой уже не излишество.

Погода в Днепре на 5 марта. Фото: ventusky

После этого, 6 марта, температура снова снизится. Днем около +3 °C, и такая прохладная тенденция продержится также 7 марта. Ночные значения холоднее, поэтому без шапки и теплого шарфа лучше не выходить надолго.

Погода в Днепре на 6 марта. Фото: ventusky

В воскресенье, 8 марта, погода не обрадует существенным потеплением. Днем снова до +3 °C, а ночью столбики термометров могут опускаться до -6 °C. Это означает, что празднование на открытом воздухе лучше планировать в более теплых помещениях.

Погода в Днепре на 8 марта. Фото: ventusky

К 9 марта город вновь ощутит влияние зимних воздушных масс. Днем около 0 °C, а утром и вечером до -3 °C. Такое резкое изменение подчеркивает, что март пока не определил свою окончательную "весеннюю" погоду.

Погода в Днепре на 9 марта. Фото: ventusky

Зима напоминает о себе с полной силой 10 марта. Этот день станет периодом настоящего похолодания — днем около -4 °C, а ночью температура может снижаться до -8 °C. Следует утеплиться максимально.

Погода в Днепре на 10 марта. Фото: ventusky

Заметное потепление наступит 12 марта. Прогнозируется уже +8 °C днем, что создает комфортные условия для прогулок и возвращения к более легкой одежде.

Погода в Днепре на 12 марта. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Одессу накроет жара. Первая неделя марта будет преимущественно сухой, за исключением субботы, 7 марта.