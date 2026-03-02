Кому выгодна затяжная война в Иране? Портников назвал, кто получит выгоду

Москва не помогла Тегерану

В долгой войне в Иране заинтересована прежде всего Россия. Кроме того, что она не помогла союзнику, проблемы в Иране нужны РФ для того, чтобы заработать деньги на войну в Украине.

Что нужно знать:

Чем дольше продолжается противостояние вокруг Ирана, тем выше могут быть цены на нефть

В случае сокращения иранской поставки Китай может увеличить импорт из России

Нефтяные доходы критически важны для стабильности российского режима

Практическая ценность Ирана для Москвы уменьшилась, в том числе после запуска собственного производства дронов в РФ

"Сколько Иран будет сопротивляться Соединенным Штатам, столько будет расти цена на нефть", — отмечает журналист Виталий Портников. Более того, если будет усложнен проход по Ормузскому проливу, Китай будет вынужден нарастить покупку нефти у России.

Иранцы могут установить мины, они могут обстрелять, они могут увеличить цену фрахта через пролив для страховых компаний. В результате Китай останется примерно без 35-37% закупаемой им иранской нефти. Это означает, что Китаю придется наращивать покупку российской нефти, и Российская Федерация будет иметь массу возможности поднять цену этой нефти для Китая, потому что у Китая в буквальном смысле не будет выбора. Виталий Портников, журналист

Портников акцентирует – именно от цены на нефть зависит выживание путинского режима. Украинцы "должны быть заинтересованы в том, чтобы эта война завершилась как можно быстрее", — замечает журналист, ведь "затягивание этой войны совсем нам не на руку".

Россия не помогла Ирану

Отдельно Портников остановился на том, что РФ не помогла Ирану в конфликте. "Россия в очередной раз показала, что она этим всем псевдосоюзникам помогать не может, а может и не желает", — отмечает Портников и вспоминает Башара Асада из Сирии и Николаса Мадуро из Венесуэлы. Иранцы обращались к россиянам за информацией о самолетах Израиля, однако на базах РФ в Сирии "даже отключили транспондеры, которые потом израильтяне и американцы не обвиняли в том, что они принимают какое-либо участие в этой войне на стороне Ирана".

Для иранцев это – "неприятное разочарование", отмечает Портников. Он отметил, что Иран уже не нужен РФ для получения военной помощи, ведь "шахеды" уже собираются в России. Однако по мнению журналиста, "еще неизвестно, потеряет ли Россия этого союзника".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ормузский пролив обеспечивает трансфер 20% мировой нефти. По мнению экспертов, если танкеры не смогут проходить – уже через 4 недели в Азии может начаться дефицит топлива. Последствия блокировки пролива могут затронуть и Украину.