Смогут достать до Рима и Берлина. Что известно о дальнобойных ракетах Ирана

Иранские ракеты могут представлять серьезную угрозу

С начала нового витка эскалации на Ближнем Востоке, Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю и соседним странам. Этим видом вооружения иранцы могут "дотянуться" даже до Европы.

Иранские ракеты могут долететь до американских военных баз в Болгарии и Румынии, а также Украины и Молдовы. Об этом пишет Defense Express.

Что нужно знать:

Иран наносит ракетно-дроновые удары по соседним странам

Наиболее дальнобойной ракетой Ирана является Khorramshahr

Ракета может угрожать Украине и другим европейским странам

Какие ракеты есть у Ирана

Наиболее дальнобойной иранской ракетой считается жидкотопливная Khorramshahr (Хорамшахр). Она названа в честь города Хорремшехр и является баллистической ракетой средней дальности, которую Иран испытал в январе 2017 года. Для Khorramshahr заявленный вес боевой части составляет 1800 килограммов при дальности полета в 2 тысячи километров. А в случае использования меньшей боевой части, эта ракета, вероятно, может лететь и на 3 тысячи километров.

Баллистическая ракета Khorramshahr-4. Фото Википедия

Баллистическая ракета Khorramshahr-4 на параде в 2017 году. Фото Википедия

Баллистическая ракета Khorramshahr-4. Фото Википедия

Для других баллистических ракет, таких как Emad, Ghadr и Sejjil вес боевых частей варьируется от 750 до 850 килограммов. Их дальность – от 1700 до 2 тысяч километров, соответственно.

Баллистическая ракета Ghadr

Куда могут достать ракеты

Таким образом, с северо-запада Ирана баллистическими ракетами средней дальности Тегеран может атаковать американские военные базы в Греции, Болгарии, Румынии, а также Украине и Молдове.

Кроме того, если Khorramshahr действительно соответствует заявленным характеристикам и летит на расстояние до 3 тысяч километров, то под ударом может оказаться значительная часть Европы. Под угрозой такие страны как Германия, включая Берлин, и Италия, включая Рим.

Радиус дальности иранских ракет

