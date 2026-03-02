У Трампа неизвестное заболевание: СМИ заметили странные пятна в новом месте (фото)

На коже Дональда Трампа уже не раз замечали разные признаки ухудшения состояния здоровья

Президент США Дональд Трамп снова заставил публику волноваться за свое здоровье. Подогрели интерес к этой теме новые фото из Белого дома, на которых на шее Трампа можно увидеть красное пятно.

Оно похоже на аллергическую сыпь или какое-то заболевание кожи. Об этом пишет Forbes.

Что нужно знать:

Трамп уверяет, что он в отличной физической форме

Однако из-за возраста у него появляются загадочные синяки на руках, набухшие ноги и другие признаки

На новых фотографиях видно красное пятно на шее Трампа

В понедельник, 2 марта, президент Дональд Трамп появился на церемонии вручения Медали Почета в Белом доме с заметным красным пятном на правой стороне шеи. Оно выглядело похожим на сыпь или экзему.

Дональд Трамп в Белом доме 2 марта 2026 года. Фото AFP

Это в очередной раз вызывало беспокойство относительно здоровья Трампа. Однако он всегда уверял, что находится в отличной форме.

Дональд Трамп в Белом доме 2 марта 2026 года. Фото AFP

Что в Белом доме говорили о синяках на руках Трампа

Как сообщал "Телеграф", пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос относительно синяков на руке Трампа. Она заявила, что это результат "постоянных рукопожатий", что является обычным делом для деятельности президента.

"О синяках на руке, мы уже давали объяснения раньше. Президент, буквально, постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с таким количеством людей, что кто-либо из вас не может себе представить", — заявила Левитт.

Кэролайн Левитт Фото Associated Press

Ранее "Телеграф" рассказывал о признаках ухудшения здоровья Дональда Трампа. Речь может идти о деменции, венозных заболеваниях и не только.