Цены на нефть подскочили из-за конфликта в Иране: как это повлияет на Украину и что может подорожать

После обострения между США и Ираном рынок нефти нестабильный

Из-за ударов США по Ирану и проблемы с проходом танкеров через Ормузский пролив, в Украине может подорожать бензин и дизель. Цена цен на сырую нефть поднялась на 8-10%.

Что нужно знать:

Наибольший риск — возможна блокировка Ормузского пролива

Даже без физического перекрытия стремительно растут страховые тарифы для танкеров

Если военное напряжение в Персидском заливе продлится более четырех недель, возможно подорожание

Украина импортирует большинство горючего из НПЗ ЕС, поэтому повышение котировок нефти марки Brent может отразиться на ценах на АЗС

Причин роста цены сразу несколько — непонятно, кто будет руководить Ираном, а это четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, добывающий около 3,2 млн. баррелей в сутки. Однако наибольший риск — блокирование Ормузского пролива на длительное время. Через него проходит 20% мировой нефти.

Важно: Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна не планирует закрывать Ормузский пролив и препятствовать судоходству. Однако в этом районе в результате боевых действий были повреждены по меньшей мере три судна. Более 150 танкеров бросили якорь, чтобы избежать входа в пролив.

Танкеры скапливаются в регионе / Источник: Lloyd's List Intelligence

По мнению вице-президента по вопросам энергетики и инфраструктуры и председателя правления Morningstar по глобальной энергетической безопасности Лендона Деренца, сильно волноваться пока рано. Он отметил, что региональная инфраструктура остается невредимой, а также есть стратегические запасы нефти на подобный случай. Однако продолжительная проблема с проходом через Ормузский пролив и проблемы со страхованием таких судов может привести к более серьезным проблемам. Заметим, по некоторой инфраструктуре все же начали наносить удары 2 марта.

По данным Axios, даже без физической блокады и закрытия, страховые тарифы для танкеров, перевозящих сырую нефть и нефтепродукты, стремительно растут. Нефтяной аналитик Эллен Вальд считает, что серьезные проблемы с нефтью возникнут, если военная активность в Персидском заливе продлится в течение 4 недель, это может повлиять не только на цены на нефть и вследствии бензин, но и привести к дефициту в Азии.

Как конфликт в Персидском заливе влияет на цену бензина в Украине

Европа сейчас больше полагается на поставки из Персидского залива после сокращения импорта из России, что увеличивает уязвимость к перебоям. При цене на нефть марки Brent около 80 долларов США средняя цена на бензин в ЕС составляет около 1,5 евро за литр. Если нарушение поставок затянется, а цена на нефть марки Brent вырастет до 90–100 долларов США, это может подтолкнуть цены в диапазоне 1,70–1,90 евро за литр. Цены на дизельное горючее, как правило, реагируют на рост цен на нефть быстрее. Цена не должна измениться мгновенно, а через несколько недель.

В настоящее время большинство бензина и дизельного топлива в Украину поставляется с нефтеперерабатывающих заводов ЕС, в частности из Польши, Литвы, Румынии, Греции, Италии, Словакии, а также поставщиков в Израиле, Турции, Кувейте, США, ведь Россия активно била об украинских НПЗ и разрушала их. Если поставщики поднимут цены — это отразится и на стоимости бензина и дизеля для конечного потребителя.

Откуда Украина получала бензин летом 2025 года/ enkorr.ua

Отмечаем, из-за проблем в энергосистеме, импорт горючего увеличивался. Пока же ситуация стабилизировалась. ‚Украина имеет достаточные запасы дизельного горючего, утверждали в феврале в Минэнерго, поэтому резкого скачка цен ожидать не стоит. Также стоит помнить, что цены на нефть – это фьючерсы, а реальные цены корректируются в момент закупки, так что остается только ждать. Если цены на бензин и дизель все же возрастут, следует ожидать и роста стоимости потребительских товаров, ведь увеличится стоимость поставки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению эксперта, спрос на горючее для генераторов не значительно повлиял на рынок. Рост цены на конец февраля вызван естественными процессами оживления весны, включая активизацию поездок и начало сельскохозяйственных работ.