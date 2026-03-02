Чергова поразка Путіна? Як війна на Близькому Сході впливає на Росію

Не допомігши своєму союзнику Володимир Путін втратив залишки своєї репутації в світі

Ескалація війни на Близькому Сході на перший погляд може сприяти Росії в її спроможності довше вести бойові дії проти України. Нестабільність на паливному ринку та міжнародних фінансових біржах зумовлює зростання цін на нафту та дозволяє РФ заробляти більше.

Проте, в перспективі, ця ситуація може посприяти розвалу нинішньої Росії. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що потрібно знати:

Протистояння на Близькому Сході може напряму впливати на світові ціни на нафту

Нафтові доходи критично важливі для російського режиму

Ці події можуть призвести до розпаду РФ

"Ворогу теж погано. Попри те, що ціни на нафту ростуть, а шахеди в нього і так є. Він пережив найгірше. Він пережив приниження. Бо нічого він не може", — наголосив Кулеба.

За словами дипломата, зараз Володимир Путін виглядає абсолютно безпорадним. Він неможе впливати на процеси, адже його ніхто не слухає.

"З ним ніхто не хоче розмовляти. Він нічого не може зробити. Най найближчий дружбан, географічно найближчий дружбан, в такій біді. А він все. Ну, це чергова поразка. Чергова поразка Путіна. Пряма демонстрація того, що він деградував, просто змив в унітаз можливості Росії у світі заради однієї мети — прикінчити Україну", — розповів Кулеба.

Володимир Путін

Він наголосив, що глава Кремля всі ставки зробив на цю мету. Але його очікує невдача.

"Тому, в принципі, в моменті нам погано, в короткій перспективі нам погано від того, що відбувається з точки зору позиції Росії. Але, в довгій перспективі, ми бачимо падіння імперії", — резюмував Кулеба.

Дмитро Кулеба

Чому Росія "кинула" Іран

Як повідомляв "Телеграф", за словами журналіста Віталія Портникова, Росія може бути головним отримувачем вигоди від затягування конфлікту на близькому Сході. Зростання цін на нафту, у разі тривалих воєнних дій, означатиме для Кремля додаткові доходи на війну проти України.

"Росія вчергове показала, що вона цим всім псевдосоюзникам допомагати не може, а може і не бажає", — зазначив Портников і додав, що іранці звертались до росіян по інформацію щодо літаків Ізраїлю, проте на базах РФ в Сирії "навіть відключили транспондери, що їх потім ізраїльтяни і американці не звинувачували в тому, що вони беруть якусь участь у цій війні на боці Ірану".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде в Україні бензин по 80 грн через події на Близькому Сході. Та чи може виникнути дефіцит пального.