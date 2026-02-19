Семь "минималок" в одном образе: первая леди посетила школы в пиджаке от люксового бренда

Зеленская проверила обновленные пищеблоки Хмельницкой области

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила учебные заведения в Хмельницкой области, где внедряют реформу школьного питания. В ходе поездки она осмотрела обновленные столовые и пищеблоки, а также пообщалась с руководством школ и учениками. В то же время внимание привлек и ее деловой образ — в частности, пиджак от итальянского бренда Max Mara, стоимость которого превышает тысячу фунтов стерлингов.

Речь идет о модели Nereo из шерсти, мохера и шелка, представленном в коллекции бренда Max Mara. По информации международных онлайн-ритейлеров, стоимость такого пиджака составляет 1072 фунта стерлингов. По актуальному курсу это более 62 тысяч гривен.

На официальном сайте бренда нет именно этой модели, похоже, это винтажная коллекция. Образ первой леди дополнил сдержанными аксессуарами и базовыми элементами гардероба, сохранив деловой стиль. Наряды соответствовали формату рабочей поездки — без лишних акцентов, с фокусом на официальной части мероприятий.

Пиджак от бренда Max Mara

Напомним, что во время визита Елена Зеленская ознакомилась с введением реформы школьного питания. В одном из учебных заведений полностью обновили пищеблок и столовую, а в другом современные стандарты качества были заложены еще на этапе проектирования и строительства школы. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса президента Украины.

